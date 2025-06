Jhovan marca distancia con otras bandas y habla de la vigencia de Zen: “No apostamos por el escándalo ni las tendencias”

Jhovan Tomasevich tiene más de dos décadas vigentes.

En un escenario musical dominado por la fugacidad y el contenido efímero, Zen se mantiene como una de las pocas agrupaciones locales que no vive del recuerdo, sino que se renueva constantemente, apostando por la creación de nuevos temas, videoclips y puestas en escena. Así lo destaca su vocalista y líder, Jhovan Tomasevich tras lanzar ‘Labios Rotos’, una poderosa balada que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube.

“La única fórmula que existe para nosotros es no dejar de trabajar y buscar siempre sorprendernos y sorprender a nuestros seguidores. No es fácil mantenerse unidos por tanto tiempo, pero apostamos a la música y no al escándalo ni a la tendencia”, señaló el cantante sin pelos en la lengua.

Jhovan Tomasevich es líder de Zen.

Este nuevo tema representa el tercer adelanto de su próximo disco, y se distingue por ser el único corte más íntimo y melódico del álbum, contrastando con el resto del material de sonido más explosivo. De esta manera, la banda peruana Zen, ícono del rock alternativo nacional, reafirma su vigencia y creatividad con el lanzamiento de su nuevo sencillo.

Este compromiso con el arte ha permitido que Zen continúe conectando con nuevas audiencias sin perder su base de seguidores fieles. Su nuevo tema, ‘Labios Rotos’, es una “power ballad” con espíritu noventero y tintes ochenteros, que recupera la intensidad emocional característica del género, sin caer en lugares comunes. La banda, integrada también por Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería), sigue firme en su propuesta de ofrecer rock en todas sus formas.

La banda peruana Zen reafirma su vigencia y creatividad.

“Hacemos rock con versatilidad, de lo íntimo a lo enérgico. Las baladas power son parte de nuestra herencia musical, pero también funcionan muy bien en el formato radial peruano”, comenta la banda, resaltando que en plena era digital aún hay espacio para canciones que apelen a la emoción y profundidad.

Tuvo de musa a Almendra Castillo, exMiss Perú

Para complementar el lanzamiento, Zen presentó un videoclip oficial bajo la dirección de Carol Rojas (Carajo Films), protagonizado por Almendra Castillo, exMiss Perú. El audiovisual refleja una relación intensa y adictiva, donde los protagonistas pierden noción del tiempo y el espacio por estar atrapados en una pasión desbordante.

Almendra Castillo, exMiss Perú, es parte del videoclip de Labios Rotos. IG/ Youtube

La banda, que ha sobrevivido a los cambios de industria, nuevas plataformas, y generaciones de oyentes, se ha ganado el respeto no solo por su trayectoria, sino también por su forma de trabajo. A diferencia de otras agrupaciones que se limitan a hacer giras de reencuentro o tocar sus viejos éxitos, Zen señala que su itención es seguir mirando hacia adelante. Es por ello, que ‘Labios Rotos’ no es solo una canción nueva, sino una prueba de que la vigencia se construye día a día.

Mientras se alista el lanzamiento completo de su nuevo disco, la banda seguirá girando por distintas ciudades del país y trabajando en nuevos proyectos audiovisuales, manteniéndose como un referente indiscutible del rock peruano contemporáneo.

Jhovan Tomasevich en su faceta de conductor

Acostumbrado a dominar el escenario como vocalista de la banda Zen, Jhovan Tomasevich dio un giro inesperado en su carrera al incursionar en la conducción. En el programa de streaming ‘Nadie se salva’, que comparte con Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, el músico se muestra auténtico, frontal y lleno de historias que rápidamente han captado la atención de una nueva audiencia.

Aunque su voz sigue siendo protagonista, ahora es a través del diálogo y la opinión donde Jhovan deja huella. Con su característico estilo sin filtros y su sentido del humor, se ha convertido en uno de los elementos más comentados del programa, generando clips virales que circulan en redes sociales. Con esta nueva faceta, el cantante viene demostrando que su talento va más allá del escenario musical.

Jhovan Tomasevich en ‘Nadie se salva’.