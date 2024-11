Jhovan Tomasevich vs. Salim Vera: el enfrentamiento público entre las figuras del rock peruano

Jhovan Tomasevich arremete contra Salim Vera | La Roro NetWork

Un nuevo conflicto ha invadido YouTube, esta vez de la mano de Jhovan Tomasevich, integrante de Zen, y Salim Vera, exmiembro de Libido. Ambas figuras importantes del rock peruano se han envuelto en controversia por sus diferencias respecto a referentes de la música que puedan servir de inspiración.

Fue así que, en la edición del 15 de noviembre de ‘Nadie se Salva’, emitido por ‘La Roro Network’, Tomasevich no se quedó callado y explotó contra su colega por unos comentarios que expuso en redes sociales. Según contó Jhovan, él dio un consejo a los nuevos músicos señalando que si no conocen a The Beatles y Jimmy Hendrix no podrían ser exitosos en este mundo, evidenciando que los considera pilares de este género.

A raíz de estas declaraciones, Vera sorprendió con un post en sus redes sociales. El artista se habría sentido aludido con estas palabras y, además, lanzó algunas indirectas que Tomasevich las tomó como dirigidas a él. En su descargo, mostró su rechazo por The Beatles y Jimmy Hendrix, marcando clara distancia del integrante de Zen.

“Todo lo contrario, no confíes o rechaza a un músico que sea un chupa medias de otros músicos, (...)no confíes en un músico que se la pase viendo u oyendo que es lo que hacen otros músicos, no confíes ni aceptes a un músico que le gusten los asquerosos Beatles, aún peor Jimmy Hendrix!”, mencionó en parte de su escrito.

Jhovan Tomasevich vs. Salim Vera: el conflicto público entre las figuras del rock peruano

Jhovan Tomasevich respondió con todo

Luego de leer el post de Salim Vera, Jhovan Tomasevich se pronunció en ‘Nadie se salva’. El artista nacional despotricó contra su colega y lo criticó duramente por su manera de ser dentro o fuera del escenario. En su descargo, el miembro de Zen aseguró que Vera es soberbio, pese a que no tendría creaciones propias.

“Se coloca en un altar que ni él mismo se la cree, es soberbia. Habla de la creatividad y yo te digo: ¿qué has creado? Muéstrame tu obra”, expresó en un inicio.

Tras ello, le recordó su distancia con Libido, agrupación con la que alcanzó la fama, pero que con los años terminaron separados de una manera inesperada. Incluso, con los años tuvieron conflictos por las canciones y el propio nombre de la banda. Sin embargo, este 2024 ofrecieron un único concierto juntos que, para Jhovan, solo fue una situación de dinero.

Jhovan Tomasevich vs. Salim Vera: el conflicto público entre las figuras del rock peruano

“Cuanto ganaste por chupársela a Toño en el Estadio. Una vez, está bien, pero 5 es que te gusta”, señaló ante la sorpresa de sus compañeros. Seguido, destacó que pese a que volvieron a tocar juntos, entre ellos no puede existir una relación, lo que confirmaba su versión inicial acerca de los referentes musicales.

“Esto confirma lo que yo digo, si no te gusta Hendrix y Beatles, eres un músico de mie*** que eres incapaz de trabajar en equipo. Yo no lleno un estadio, pero me doy el gusto de tocar mis canciones, en paz y feliz”, resaltó el cantante.

Jhovan Tomasevich tilda de soberbio a Salim Vera | La Roro Network

Por otro lado, le mencionó que los artistas internacionales siempre tienen inspiración en otros y no tiene problemas con copiar algunas ideas. En esa línea le recordó todas las etapas que tuvo a lo largo de su carrera, inspiradas en alguien más.

“Los mejores artistas del mundo copian. (...)Tuvo su etapa oasis, su etapa donde quiso ser Thom Yorke, su maquillaje a lo David Bowie”, agregó. Finalmente, le lanzó una advertencia, mencionando que ambos tuvieron un encuentro y una conversación intensa, por lo que le pidió que no continuara y que, si lo hacía, contaría más situaciones.

“Si vas a seguir con la pelea, ojalá te acuerdes bien de esa conversación y lo que me dijiste. En el momento más crítico, te acuerdas quién llamó a mi casa, no sé si la mandaste tú o no. No era tu jefa de prensa”, sentenció

Jhovan Tomasevich vs. Salim Vera: el conflicto público entre las figuras del rock peruano