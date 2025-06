Esposa de Óscar Carrillo, Natalia Torres, revela la penosa enfermedad que padecía el actor

Esposa de Óscar Carrillo, dedica emotiva despedida al actor y revela la penosa enfermedad que padecía

La actriz peruana Natalia Torres Vilar compartió un sentido mensaje en sus redes para anunciar la muerte de su esposo, el reconocido actor y director Óscar Carrillo, quien falleció el jueves 26 de junio.

En una publicación extensa, Torres Vilar relató con detalles desconocidos hasta ahora los últimos años de vida de Carrillo, la enfermedad que afrontó y cómo ambos transitaron ese proceso en familia y lejos de la exposición mediática.

El diagnóstico y la lucha silenciosa de Óscar Carrillo

Según contó Torres Vilar, a Carrillo le diagnosticaron cáncer de colon en fase 4 en septiembre de 2022, casi tres años antes de su fallecimiento.

El actor pasó por dos operaciones y dos ciclos de quimioterapia durante ese periodo. Pese a la gravedad de la enfermedad, pudo mantener una vida activa y continuar con sus proyectos laborales, una decisión que, según su esposa, le permitió atravesar estos años con una rutina casi habitual.

Torres Vilar explicó que, incluso durante los tratamientos, Carrillo siguió trabajando intensamente.

“Le diagnosticaron cáncer de colon, que ya estaba en fase 4. Durante todo este tiempo pasó por 2 operaciones y dos quimioterapias, que le permitieron continuar trabajando, activo, y haciendo una vida bastante normal”, escribió la actriz.

Este espíritu resiliente lo llevó a dirigir obras, actuar en otras y mantener el compromiso con el teatro y la televisión.

Esposa de Óscar Carrillo, dedica emotiva despedida al actor y revela cómo fueron sus últimos 3 años de vida. IG

Actividad artística hasta el último momento

Durante los tres años posteriores al diagnóstico, Óscar Carrillo concretó importantes proyectos en los escenarios peruanos.

Actuó en la novela “Tu nombre y el mío”, junto a la casa realizadora Del Barrio Producciones. Dirigió la obra “Infusión”, trabajo que realizó junto a Eduardo Adrianzén.

Foto: Paula Elizalde

También formó parte del elenco de “¿Quién mató a Palomino Molero?” y continuó la dirección de “Rosmery y el Libertador”, proyecto con el Gran Teatro Nacional que incluso lo llevó a viajar hasta Iquitos.

A pesar de las dificultades propias de la enfermedad, Carrillo priorizó mantenerse vigente en la industria cultural. La labor artística, según su entorno, resultó central tanto en su tratamiento como en su ánimo durante la etapa más compleja de su vida.

Mario Vargas Llosa posa muy emocionado con los actores de '¿Quién mató a Palomino Molero?'

Los últimos días de Óscar Carrillo

En su mensaje, Natalia Torres Vilar destacó cómo, a pesar del cáncer, la familia supo disfrutar tiempo de calidad. Tuvieron viajes por diversas regiones del Perú y paseos al extranjero. Carrillo, apasionado por manejar, concretó un viaje en auto desde Florida hasta Nueva York, una experiencia que, según ella, disfrutó con particular alegría.

“En estos tres años tuvimos una vida casi normal, con distanciamientos, peleas, reconciliaciones, cocinando juntos los domingos, volviendo a ver nuestras series favoritas”, describió la actriz.

El texto subrayó la fortaleza y la dignidad con que Óscar Carrillo enfrentó la enfermedad. También se refirió al apoyo mutuo como clave: “Oscar mostró una fuerza y una valentía impresionantes. Y cuando no podía más, las delegaba en mí por un ratito. Le ganamos tres años al cáncer. Tres años vividos con una conciencia renovada de lo que significa vivir”.

Esposa de Óscar Carrillo, dedica emotiva despedida al actor y revela cómo fueron sus últimos 3 años de vida. IG

El desenlace y el pedido de privacidad de la esposa de Óscar Carrillo

Las complicaciones se agudizaron en enero de este año. De acuerdo al relato de Torres Vilar, la caída física de Carrillo se volvió sostenida y progresiva. Durante los últimos meses, la familia pudo compartir palabras pendientes, superar diferencias y experimentar momentos íntimos de reconciliación.

“La última semana estuvo con cuidados especiales, en nuestra casa. El miércoles desde la tarde se fue apagando, sin sobresaltos, sin molestias, sin dolor, en paz. En la madrugada se fue, tomado de mi mano y junto a nuestros hijos”, escribió.

El funeral de Oscar Carrillo se realizó en absoluta privacidad, atendiendo a un pedido expreso de él mismo. Torres Vilar precisó que evitaron comunicar el lugar de los servicios para protegerse de la exposición mediática.

“El servicio fue privado, no queríamos que se divulgara la información del lugar. Quienes conocían a Oscar, sabrán que no le gustaban las entrevistas, ni las fotos. Él pidió que no hubiera prensa, porque no quería que me incomodaran, o a nuestros hijos, metiéndonos la cámara a la cara para mostrar cómo llorábamos”, aclaró la actriz.

Esposa de Óscar Carrillo, dedica emotiva despedida al actor y revela cómo fueron sus últimos 3 años de vida. IG

Agradecimiento al entorno y el valor del apoyo

La hija de Lola Vilar dedicó la parte final de su mensaje a agradecer el acompañamiento recibido durante el proceso del duelo. Explicó que la privacidad del funeral le permitió vivir el dolor de forma más íntima, lejos de cámaras o reporteros.

“Fue bueno tener esa privacidad que me regaló y que ustedes supieron respetar”, comentó, haciendo una mención especial al entorno cercano y a quienes le enviaron mensajes en redes sociales.

“Me rodea gente maravillosa y no me alcanzará la vida para retribuir tanto apoyo. Aunque no siempre haya respondido, he leído cada uno de sus mensajes y posts. Y reconfortan. Gracias, gracias, gracias”.

De esta manera, la familia de Óscar Carrillo decidió mantener bajo resguardo los detalles de los días finales del actor, priorizando el respeto a su voluntad y su forma de enfrentar la enfermedad. Carrillo deja una huella relevante en las artes escénicas peruanas y un legado de entereza ante la adversidad.

Natalia Torres Vilar, esposa de Óscar Carrillo por más 25 años, agradece los mensajes de condolencias por la muerte del actor. IG