De ‘dreamer’ a millonario en Estados Unidos: Peruano teme perder su gran fortuna si eliminan DACA

Inmigrante peruano trabajó hasta volverse una exitoso empresario y teme que eliminación de DACA lo haga perder su fortuna. (Foto: Agencia Andina/IG: Diego Corzo)

Diego Corzo, un inmigrante peruano de 33 años, ha logrado convertirse en un exitoso empresario en los Estados Unidos, destacándose en el competitivo sector de bienes raíces. Sin embargo, su éxito se ve amenazado por un factor fuera de su control: el futuro incierto del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Corzo, quien llegó a EE. UU. a los 9 años como parte del programa, teme que la eliminación del mismo pueda arruinar su progreso profesional y económico, afectando su gran fortuna acumulada durante los últimos años.

El empresario peruano llegó a los EE.UU. junto a su familia desde Lima, Perú, con una visa legal, pero se quedó más tiempo del permitido debido a la situación política en su país. Desde joven, enfrentó múltiples dificultades debido a su estatus migratorio, lo que le impidió acceder a las oportunidades que muchos otros consideraban básicas.

Durante su secundaria, por ejemplo, vendía dulces para poder comprarse herramientas educativas, ya que su familia no podía costear esos gastos. A pesar de ser un estudiante destacado, Corzo perdió la oportunidad de calificar para créditos estudiantiles y becas debido a su falta de una “green card”, lo que lo obligó a buscar alternativas para financiar sus estudios universitarios.

Inmigrante peruano logró convertirse en un exitoso empresario de bienes raíces. (Foto: EFE)

La oportunidad que llegó con DACA

La vida de Diego Corzo dio un giro cuando, en 2012, el expresidente Barack Obama aprobó DACA, lo que le otorgó un estatus migratorio protegido y la posibilidad de acceder a un empleo legal. Con este respaldo, Corzo pudo graduarse de la Universidad de Florida con dos títulos, superando las barreras que le habían impedido avanzar.

Posteriormente encontró su verdadera vocación en el sector inmobiliario. Años después, se convertiría en parte de un equipo de bienes raíces que genera más de 100 millones de dólares anuales, comprando y alquilando propiedades en Texas y Florida.

FOTO DE ARCHIVO: Inmigrantes y activistas sostienen pancartas en apoyo a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) antes de una audiencia sobre una versión revisada del programa DACA frente a un tribunal federal en Houston, Texas, Estados Unidos. 1 de junio de 2023. REUTERS/Adrees Latif

La amenaza de la eliminación de DACA

A pesar de su éxito, el miedo de Corzo es palpable. Como muchos otros “dreamers”, los beneficiarios de DACA viven con la constante incertidumbre de que el programa pueda ser eliminado en cualquier momento.

En junio de 2024, durante una entrevista con la agencia EFE, Corzo expresó: “Vivo con temor de que el programa se termine”. Corzo destaca que la cancelación de DACA podría significar la pérdida de su estatus legal y poner en peligro su carrera y su fortuna.

Aunque el programa ha permitido que miles de inmigrantes como Corzo contribuyan a la economía de Estados Unidos, el futuro del programa sigue siendo incierto, especialmente después de los intentos del gobierno anterior por eliminarlo.

Maritza Gutierrez Ramos, de 28 años, pronuncia un discurso durante un mitin afuera de un tribunal federal de Houston, el jueves 1 de junio de 2023, luego de una audiencia sobre el destino de una versión modificada de una política federal que evita la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia. (AP Foto/Juan A. Lozano)

El éxito de Diego Corzo

A pesar de los obstáculos, Corzo ha logrado consolidarse como un exitoso empresario en el sector inmobiliario. Tras graduarse, comenzó a trabajar en la industria de bienes raíces, inicialmente comprando una casa con el mínimo pago inicial posible y alquilando habitaciones para cubrir la hipoteca.

Este modelo le permitió expandir su inversión, y en la actualidad es dueño de más de 20 propiedades en Texas y Florida. Además, actualmente es parte de un equipo que vende más de 100 millones de dólares.

No obstante, pese a sus logros y contribucciones, el empresario peruano expresa su preocupación ante la posible eliminación de DACA. “Es contradictorio que después de que nos educamos, trabajamos y hemos aportado tanto a este país todavía se considere terminar con el programa”, expresó para EFE.

Impacto de los inmigrantes y la incertidumbre de DACA

Corzo no es solo un ejemplo de éxito personal, sino también un testimonio del impacto positivo que los inmigrantes pueden tener en la economía y la sociedad estadounidense. Sin embargo, su futuro y el de muchos otros se encuentran en una cuerda floja mientras el estatus de DACA continúa siendo un tema polémico en la política estadounidense.

La historia de Diego Corzo refleja las incertidumbres que enfrentan miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños, luchando por alcanzar sus sueños mientras temen que todo pueda desmoronarse con el cambio de políticas migratorias.

El programa DACA permite que los 'soñadores' que vinieron a Estados Unidos de niños ajenos a su voluntad solicitar acción diferida y permiso de trabajo por un período renovable de dos años. EFE/Shawn Thew/Archivo

Consecuencias de la posible eliminación de DACA

En 2024, un estudio publicado por Coalition for The American Dream alerta que la posible eliminación de DACA podría generar graves consecuencias económicas para Estados Unidos. Según el informe titulado Forfeiting the Trillion-Dollar Dream, el país enfrentaría una pérdida estimada de 648.000 millones de dólares si el programa llegara a su fin.

El impacto no solo afectaría a los beneficiarios directos de DACA, sino también a la economía en general. La fuerza laboral estadounidense perdería aproximadamente 440 mil trabajadores, lo que reduciría la productividad y generaría una gran incertidumbre en sectores clave. Además, unas 168 mil personas empleadas en empresas dirigidas por beneficiarios de DACA también se verían afectadas, incluidos varios que dependen de negocios como el de Diego Corzo, un inmigrante peruano exitoso en el sector inmobiliario.

Gente se reúne frente a la Corte Suprema de Estados Unidos durante una audiencia para escuchar los argumentos orales en la consolidación de tres casos ante el tribunal sobre los intentos del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), en Washington, Estados Unidos. 12 de noviembre, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

El informe también destaca las implicaciones para el sector empresarial, advirtiendo que hasta 30 mil millones de dólares en ingresos comerciales podrían desaparecer. Además, los gobiernos locales y estatales perderían hasta 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales futuros, lo que pondría en peligro los servicios públicos y las inversiones en diversas áreas.