Gigi Mitre y Rosario Sasieta protagonizan tenso enfrentamiento en vivo por caso Christian Cueva y Pamela López. Video: TikTok @riclatorrez

El set de ‘Amor y Fuego’ vivió un momento de alta tensión el viernes 27 de junio cuando Gigi Mitre, conductora del programa junto a Rodrigo González, protagonizó un enfrentamiento en vivo con Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, expareja de Christian Cueva.

La jurista fue invitada al espacio televisivo para brindar detalles del proceso legal que enfrenta su patrocinada contra el futbolista, pero sus declaraciones terminaron desencadenando un fuerte cruce de palabras con la conductora.

Todo comenzó cuando Sasieta explicó por qué no atendía las llamadas del abogado de Christian Cueva, alegando que había sido víctima de insultos. “No le contesté porque es un hombre que me ha insultado. Es un hombre que me llama por teléfono”, declaró la excongresista.

Su respuesta generó inquietud en Mitre, quien cuestionó si esa decisión no estaría afectando posibles gestiones económicas en favor de los hijos de Pamela López.

“Imagínese que el abogado está llamando para pagar la plata. Llama para ver lo que pagué. ¿Entonces no es así?”, replicó Gigi, a lo que Sasieta respondió enfáticamente que no se trataba de eso. Sin embargo, la conductora insistió: “Pero usted dice que ni le quiere contestar al abogado”, lo que llevó a la abogada a defenderse: “Cómo que no le quiero contestar al abogado. Por supuesto que le he contestado”.

Pamela López critica a Christian Cueva: “Tú solo eres el donante, más no eres padre”. Video: Amor y Fuego

La tensión aumentó cuando Gigi señaló: “Es lo que acaba de decir. Acaba de decir usted que no le quiere contestar porque me insulta”. Y luego fue más allá al expresar su percepción de que se estaría dilatando el proceso: “Me parece que ustedes están alargando para querer que esto siga”.

Sasieta, visiblemente molesta, le respondió con firmeza: “No. Cuidado con lo que dices, Gigi. No puedes decir que yo estoy alargando esto”.

A partir de allí, el cruce subió de tono, con Mitre lanzando una crítica directa al accionar legal: “Usted me ha dicho. Acaba de decir que han llamado para querer depositar 4500 soles y usted dice no, no. Si (Pamela López) dice que está hasta acá (ajustada de dinero), no tiene para la manutención y el padre que tiene un trabajo, le guste o no, quiere depositar 4500 soles, ‘no, no le puedo dar la cuenta’. Entonces estamos fregados”.

En defensa de su postura, Sasieta respondió: “¿He tenido actitudes conciliatorias? Por supuesto que sí. ¿He tendido puentes? Por supuesto que sí. ¿Lo he recibido 10 veces en mi oficina? Sí, y siempre dilata”. Poco después, decidió abandonar el set cuando se anunció que ingresaría la llamada del abogado de Christian Cueva, asegurando que no estaba dispuesta a dialogar con él.

Antecedentes de tensión: críticas previas de Gigi Mitre a Rosario Sasieta

Este no es el primer cruce entre Gigi Mitre y Rosario Sasieta. En agosto del año pasado, la conductora de Willax ya había expresado duras críticas hacia la letrada durante una entrevista previa en el mismo programa.

Gigi Mitre critica a Rosario Sasieta por su actitud en entrevista con Pamela López. (Captura: Amor y Fuego)

Mitre cuestionó la manera en que Sasieta conducía la defensa pública de Pamela López, sugiriendo que no permitía que su clienta se expresara con libertad.

“Creo que Pamela se puso a llorar más por la forma en que la doctora Sasieta la trató que por el dolor de su situación. Es importante que haya un equilibrio, sobre todo en casos tan sensibles como este”, expresó en esa ocasión Mitre, sugiriendo que la abogada eclipsaba a la denunciante.

Además, lanzó una crítica política, insinuando que Sasieta podría estar utilizando el caso para ganar visibilidad mediática con miras a una eventual candidatura al Congreso.

También cuestionó que no se haya priorizado una demanda por alimentos contra Christian Cueva, dado que Pamela López ya había expuesto la falta de apoyo económico del futbolista. “¿Por qué no presentó primero una demanda de alimentos?”, fue una de las interrogantes planteadas en vivo por la conductora.

Rosario Sasieta lanza advertencia a Christian Domínguez tras denuncia contra Pamela Franco

Durante la misma aparición en ‘Amor y Fuego’, Rosario Sasieta también se pronunció sobre un caso relacionado, que involucra al cantante Christian Domínguez y su expareja Pamela Franco, quienes han sido señalados indirectamente en el proceso mediático de Cueva.

Luego de que Rodrigo González revelara en vivo que, según el empresario Lucho, dueño del restaurante ‘Mi Barrunto’, Pamela Franco estaría actualmente manteniendo económicamente a Christian Cueva en Ecuador, Sasieta no dudó en lanzar una advertencia directa al también cumbiambero.

“Atención, Christian Domínguez. La señora Franco dice que está manteniendo a Cristian Cueva. Entonces, ¿por qué pide aumento de alimentos al señor Domínguez? Si tiene para mantener al señor Cueva”., dijo la abogada.

Rosario Sasieta lanza advertencia a Christian Domínguez tras denuncia contra Pamela Franco. Video: TikTok

La jurista incluso fue más allá, recomendándole al cantante solicitar una reducción de la pensión alimenticia que paga por su hija con Franco. “Me encantaría que el señor Domínguez pida una reducción de pensión de alimentos porque ella tiene una gran capacidad que le permite mantener a su amante”, comentó con ironía.

No obstante, sus palabras fueron refutadas de inmediato por Gigi Mitre y Rodrigo González, quienes recordaron que la pensión alimenticia es una responsabilidad compartida entre ambos padres, independientemente de sus relaciones actuales. “Ella nunca ha dicho que Christian Domínguez no paga. Ella más se ha quejado de la presencia de él como padre. Porque no solamente hay que pagar, hay que estar”, señaló Gigi.

Rosario Sasieta, por su parte, concluyó su participación con una sentencia contra Christian Cueva: “El señor Cueva ni está ni paga”, reforzando su denuncia sobre la falta de compromiso del futbolista con su familia.

Las declaraciones de Rosario Sasieta estuvieron motivadas por la versión del empresario Lucho de ‘Mi Barrunto’, quien afirmó en una entrevista con ‘América Hoy’ que Pamela Franco estaría cubriendo los gastos de vida de Christian Cueva mientras este permanece en Ecuador como parte del club Emelec.

“Lo digo abiertamente, yo lo he visto, no me lo han contado. La señora le paga todo a Christian”, aseguró, añadiendo: “No he visto a una mujer que lo quiera tanto. Con todos los problemas, no lo deja. Mis respetos para ella”, afirmó.