Daniela Cilloniz revela chats coquetos con Paolo Guerrero: “¿Yo te pongo? Me gustaría verte"

Daniela Cilloniz revela chats coquetos de Paolo Guerrero | A Presión

Daniela Cilloniz, periodista y exreportera peruana, conocida por haber formado parte del programa ‘Enemigos Públicos’, sorprendió al revelar que tuvo una relación fugaz con Paolo Guerrero. En una reciente entrevista, la comunicadora mostró conversaciones privadas con el futbolista, confirmando que mantuvieron salidas románticas en el pasado.

Paolo Guerrero y Daniela Cilloniz comenzaron a intercambiar mensajes en el 2013, después de que la periodista realizara un reportaje a Doña Peta para el programa ‘Enemigos Públicos’. Fue ella quien decidió escribirle al ‘Depredador’ a través de Facebook para invitarlo a ver la nota en la que aparecía su madre, con la expectativa de que resultara de su agrado.

“Depre, ¿cómo estás? A los años… Te cuento que ayer tuve una entrevista linda con tu viejita por el Día de la Madre. La escogí porque siempre la consideré una excelente mamá, y gracias a Dios me aceptó. Fue realmente lindísimo conocerla (...) La pasan hoy o mañana en Enemigos Públicos. Besitos y que sigan los goles”, se lee en el mensaje enviado en mayo de 2013.

Daniela Cilloniz revela romance pasado con Paolo Guerrero.

Daniela Cilloniz volvió a escribirle a Paolo Guerrero días después: “Espero te haya gustado la entrevista. Lo hice con mucho cariño y respeto”.

Para su sorpresa, Paolo Guerrero respondió: “Salió mostro, la acabo de ver, pero no le digan tía Peta (...) Todos hablan super bien de mi mamá, me gustó la entrevista, pero no me gusta que le digan tía Peta... nada más”, contestó el jugador de manera seria. Sin embargo, ese sería el inicio de largas conversaciones, según lo expuesto por Cilloniz.

En una de sus conversaciones, la periodista le confesó a Guerrero que le habría gustado verlo, ya que le parecía una persona interesante. Ante esa declaración, el futbolista no tardó en responder al coqueteo. “¿Interesante? ¿Tienes cámara?”, le preguntó Paolo, recibiendo un “no” de Daniela Cilloniz. Sin embargo, él insistió: “Pfff, ya pues, no te hagas de rogar (...) Me hubiese gustado verte”.

La periodista y el futbolista iniciaron contacto tras un reportaje a Doña Peta en 2013. (A Presión)

A medida que pasaban los días, la confianza entre ambos creció. Daniela le compartía aspectos personales de su vida, mientras que Paolo Guerrero le hablaba de su experiencia en la selección peruana. No obstante, los mensajes revelan que el futbolista seguía presionando para que la comunicadora activara su cámara y pudieran hablar por videollamada.

Paolo Guerrero insistiendo a Daniela Cilloniz para verla por videollamada. (A Presión)

Paolo Guerrero: “¿Yo te pongo?"

Los coqueteos entre Paolo Guerrero y Daniela Cilloniz se hicieron más evidentes cuando el futbolista, en tono curioso, le preguntó a la periodista sobre su situación sentimental: “¿Estás sola allá o tienes hijos?”. Ella, sin dudar, respondió con sinceridad: “Ahora no, siempre estuve sola, pero me mudé esta semana a la casa de un amigo”.

Conversaciones entre Cilloniz y Guerrero muestran coqueteos. (A Presión)

No conforme con la respuesta, el actual jugador de Alianza Lima insistió con un toque de humor: “Ahora estás con tu chico, jajaja, con tu amigo cariñoso”. Ante el comentario, Daniela aclaró rápidamente la situación: le explicó que, en efecto, era solo un amigo y que en ese momento se encontraba sin compromisos.

La respuesta de Cilloniz incentivó a Guerrero a volverse aún más atrevido. “¿Y yo te pongo?”, preguntó con picardía, a lo que la periodista, sin perder el ritmo, contestó: “¿Qué crees?”. El futbolista continuó: “No lo sé, por eso mismo te pregunto. Me gustaría saber”.

Ante esta insistencia, Daniela fue clara en su respuesta, sugiriendo que para poder dar una respuesta más concreta, primero deberían conocerse en persona. Así fue como comenzaron a encontrarse cara a cara.

Paolo Guerrero preguntó directamente a Daniela Cilloniz si lo encontraba atractivo. (A Presión)

Sus salidas románticas

La misma Daniela Cilloniz confirmó que, además de los coqueteos a través del chat, ambos llegaron a organizar encuentros en persona. “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho (Paolo), tierno... Eso pasó como hace 10 años”, comentó con una sonrisa, recordando aquellos momentos en una entrevista en el podcast A presión.

Por otro lado, la exreportera de Panamericana afirmó que todo esto ocurrió en una etapa en la que ambos estaban solteros, por lo que no hubo ninguna infidelidad involucrada. “Ahora a él lo veo muy bien con su esposa. Sus hijos me parecen una belleza”, acotó la comunicadora, dejando en claro que su romance quedó en el pasado.

Ambos confirmaron que su vínculo ocurrió cuando estaban solteros, sin infidelidad de por medio. (FPF)