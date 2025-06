Viuda de Paul Flores lanza su carrera como cantante con temas inéditos de ‘Russo’: “El quería ser solista”

Carolina Jaramillo revela su sueño musical: "Ahora seré la voz que Paul Flores soñó ser". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Carolina Jaramillo, la viuda de Paul Flores “Russo”, compartió recientemente en Magaly TV La Firme detalles acerca de la difícil situación que enfrenta luego de la muerte de su esposo, quien fuera el vocalista de la famosa orquesta Armonía 10.

En la entrevista este 25 de junio, Carolina reveló la tensa relación con la agrupación, que aún no ha cumplido con la indemnización prometida, lo que la ha llevado a iniciar un proceso legal para reclamar lo que le corresponde.

“Lo que me dolió profundamente fue que no me dieron ni un sol. Todo está en manos de la vía legal. El seguro de vida está consignado, pero no puedo disponer de él. Mi hijo Valentino y yo hemos estado esperando algo de apoyo, pero no lo hemos recibido. Ellos nos han dejado completamente solos”, explicó la señora visiblemente afectada.

La cantante también comentó que la situación se ha complicado por la falta de comunicación por parte de Armonía 10. “Nunca se han hecho presentes después de las promesas. Todo lo que hemos recibido ha sido por medio de documentos legales. No hemos recibido ni un sol hasta el momento”, señaló.

Uno de los momentos más dolorosos para Carolina fue sentirse rechazada por los miembros de la orquesta, quienes fueron como una familia para Paul Flores. “Ellos tenían un vínculo cercano con Paul, y por eso nunca imaginé que me darían la espalda en un momento tan crucial”, añadió, con un tono de incredulidad.

El conflicto también se agravó cuando la agrupación piurana intentó rendir un homenaje a Paul Flores sin el consentimiento de Carolina. La orquesta planeaba un tributo durante uno de sus conciertos en Lima, lo que generó una reacción negativa en la viuda. “Me dijeron que iban a hacerle una sorpresa a Paul, pero ¿cómo van a hacerle una sorpresa a alguien que ya no está? No lo entiendo. Es completamente inapropiado”, dijo Carolina, visiblemente indignada.

Carolina Jaramillo no da autorización al uso de imagen de Paul Flores para tributo

“Es como un circo, y no tengo claro qué derecho tienen para usar la imagen de Paul en esos eventos”, agregó. La viuda también dejó claro que no autoriza el uso de la imagen de su difunto esposo para estos fines.

“No tienen derecho a usar su nombre ni su imagen. Paul estuvo con ellos durante 20 años, pero eso no les da derecho a hacer esto sin mi consentimiento”, afirmó Carolina.

Se lanza como solista

La conversación también dio espacio para que Carolina Jaramillo compartiera una de las mayores preocupaciones que tenía Paul Flores antes de su muerte: su deseo de convertirse en solista. “Él siempre soñó con independizarse y empezar su propia carrera. Ya había comprado instrumentos para crear su propia orquesta, y yo iba a ser parte de eso”, explicó.

“Ahora soy yo quien debe seguir adelante. Mi hijo necesita lo mejor y tengo que asegurarme de que lo reciba. Mi carrera ahora empieza con la música de Paul, con sus canciones. Esto es un legado que quiero mantener vivo”, añadió la viuda de ‘Russo’, con la firme intención de continuar el sueño que compartía con su esposo.

Pese a las dificultades y los obstáculos legales que enfrenta, Carolina Jaramillo sigue adelante con su vida y con el cuidado de su hijo, Valentino. “Voy a luchar por mi hijo y por todo lo que Paul construyó. Su legado no va a quedar atrás, y yo voy a continuar con lo que él soñó”, concluyó.

