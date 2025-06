Rodrigo González estalla contra Ernesto Pimentel por show con John Kelvin y Dalia Durán: “La Chola Chabuca es siniestra, se presta para todo”

Rodrigo González estalla contra Ernesto Pimentel por show con John Kelvin y Dalia Durán: “La Chola Chabuca es siniestra". Video: TikTok @riclatorrez

Rodrigo González no se guardó nada. El popular conductor de ‘Amor y Fuego’ arremetió contra Ernesto Pimentel tras la reciente emisión de su programa ‘Esta Noche’, donde se presentó el sorpresivo reencuentro entre John Kelvin y Dalia Durán, exesposos marcados por un escándalo judicial por violencia familiar.

Para Peluchín, la entrevista fue un acto “bochornoso y siniestro” que solo busca rating, sin importar el trasfondo de agresión que afecta directamente a la dignidad de una víctima.

“La Chola Chabuca es siniestra, hace mucho que no disimula y es capaz de mostrarle a la teleaudiencia espectáculos bochornosos y tristes, con tal de que le dejen el horario de la ‘Farisela’ (Gisela Valcárcel). Se presta para todo”, dijo Rodrigo González en su programa del lunes 24 de junio.

Las imágenes que mostraban a Kelvin y Durán vestidos de blanco, cantando juntos y actuando con aparente armonía frente a las cámaras, desataron la indignación del conductor, quien consideró que todo se trató de un montaje emocional para manipular al público.

“Si organizas un show y montas este numerito para revictimizarla... La siniestra me parece la que lo organiza, haciéndose la familiar, como Ernesto Pimentel disfrazado de La Chola Chabuca”, expresó visiblemente indignado.

González también puso en tela de juicio los motivos detrás de este tipo de producciones, insinuando que el verdadero objetivo del programa es mantenerse vigente a toda costa.

“Con 25 años en la televisión, no se da cuenta de que la atención mediática que gana es solo de un día. Si yo tuviera un auspicio y veo que le han hecho un homenaje a un casi feminicida, ¿nadie le dijo que no era una buena idea?”, cuestionó.

“Puedes tener prensa 2 o 3 días, pero siempre serás el que se prestó para dar escenario a algo tan triste, tan patético e inadecuado”.

Mónica Cabrejos cuestiona actitud del público frente a las palabras de John kelvin a Dalia Durán. Video: TikTok @josepastord

Magaly Medina: “Fue una payasada para esconder lo que realmente ocurrió”

A las críticas de González se sumó Magaly Medina, quien desde ‘Magaly TV La Firme’” calificó el encuentro como una burla al respeto que merecen las víctimas de violencia de género.

Para la periodista, el hecho de ver a John Kelvin, condenado anteriormente por agredir física y psicológicamente a Dalia Durán, cantando a su lado en televisión nacional, fue un intento deliberado de blanquear su imagen y manipular la percepción pública.

“Todo eso fue una payasada, un show para esconder lo que realmente ocurrió”, manifestó Magaly el 23 de junio. La conductora estuvo acompañada en esa edición por la psicóloga y comunicadora Mónica Cabrejos, con quien analizó la puesta en escena ofrecida por Kelvin y Durán.

Durante la entrevista emitida en ‘Esta Noche’, ambos aparecieron vestidos de blanco, en un entorno decorado con flores, y hablaron de hasta una posible reconciliarse en el futuro por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, Medina no dudó en recordar que los antecedentes de violencia no pueden borrarse con una canción ni con palabras bonitas. “Eso fue un delito, no un error, ni algo que se pueda disfrazar. Ellos tienen que asumir lo que pasó”, enfatizó.

Magaly Medina acusa a 'La Chola Chabuca' de servir como "lavadero de imagen" para John Kelvin. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Una lavandería de imagen”: la crítica al programa de La Chola Chabuca

Magaly también fue contundente al señalar que el programa de Ernesto Pimentel se ha convertido en una plataforma para lavar la imagen de figuras mediáticas involucradas en escándalos.

“Este programa se ha convertido en una especie de lavandería de imagen para todos aquellos que han hecho un estropicio de su vida. Ahora, de la mano de La Chola, se quieren presentar como angelitos”, lanzó en tono irónico.

A juicio de la conductora, se está utilizando la emotividad como arma para manipular a los espectadores. “La gente no tiene que reírse de estos temas ni permitir que se presenten como si no hubiera ocurrido nada. La violencia es un delito y no se debe frivolizar de esta manera”, agregó.