John Kelvin causa polémica al anunciar canción con Dalia Durán, pese a denuncia por agresión sexual: “Somos los protagonistas”

John Kelvin sorprende al anunciar tema junto a Dalia Durán. Esta Noche/ América TV

John Kelvin se presentó este fin de semana en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca. Su presencia no pasó desapercibida, ya que, además de cantar en vivo frente a Dalia Durán y entregarle tulipanes blancos, sorprendió al público con un anuncio que pocos esperaban, lanzará una canción junto a su expareja.

La noticia causó revuelo no solo por el regreso musical del cantante, sino también por el pasado que lo une a Dalia Durán, madre de sus hijos. Como se recuerda, en 2021, Kelvin fue denunciado por agresión física, psicológica y abuso sexual contra ella, lo que lo llevó a ser sentenciado y cumplir prisión preventiva por varios meses. El caso generó un gran debate público sobre la violencia de género en el país y el tratamiento de estos casos de parte de la justicia.

Pese a este difícil antecedente, el cantante de cumbia aseguró que el proyecto musical con Dalia Durán representa una etapa distinta. Durante la entrevista con Ernesto Pimentel, señaló que la colaboración fue compuesta por él y tiene como imagen principal a la madre de sus hijos, es por ello que le pidió a la rubia ser parte del tema.

John Kelvin y Dalia Durán estuvieron presentes en el programa Esta Noche. América TV

“Yo la grabé en un inicio solo porque era una canción que la compuse para ella, pero después dije: Si nosotros somos los protagonistas, y yo creé esta composición, esta canción inspirado en lo que nos pasó a ambos, el sufrimiento, el dolor, el amor, el desamor, el perdón, que ambos en su momento, ya lo hemos conversado. Yo le dije: ¿Por qué, no, Dalia?“, indicó en el programa sabatino.

“Yo sé que a ti te gusta la música, pero nunca lo has tomado profesionalmente. Pero, ¿por qué, no? Que sea el punto de partida, de repente, para que te abran los caminos en la música también. Y por qué, no. Nosotros somos los protagonistas de una canción inédita“, agregó Kelvin.

John Kelvin llora y reconoce sus 'errores'. América TV

El cantante reafirmó que Dalia Durán no solo canta en el video, también aparece y hasta dio ideas en el estudio de grabación, junto más integrantes de la producción. “Es un fit con Dalia”, remarcó Kelvin, quien con esta palabras, confirmó que ambos ya grabaron parte del tema y que pronto saldrá a la luz.

Polémica en redes

La reciente aparición de John Kelvin en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, ha generado una ola de indignación en redes sociales. El hecho que el cantante anunciara el próximo lanzamiento de una canción junto a Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos, quien lo denunció en 2021 por agresión física y abuso sexual, viene generando revuelo en redes sociales.

Aunque Kelvin presentó el proyecto musical como una colaboración artística basada en experiencias personales, la reacción del público ha sido, en su mayoría, de rechazo. Muchos usuarios expresaron su sorpresa, molestia y confusión ante lo que consideran una falta de respeto a la gravedad del caso.

John Kelvin anunció tema con Dalia Durán y le entregó tulipanes blancos. América TV

“‘Lo que nos pasó qué, se pasó de fresco”, escribió un usuario. Otros comentarios reflejan incredulidad: “No puedo creer lo que estoy viendo", señaló patriciavs299, mientras que otro usuario resumió el sentir de muchos con un claro: “De no creer”.

En medio de la polémica, también hubo opiniones que apuntaron a las consecuencias emocionales de una relación marcada por la violencia. “Es el círculo de la violencia... qué difícil es reconocer y salir de ello”, comentó la usuaria llamada Elyta. Otra cibernauta, Sara Lima, cuestionó los motivos detrás de la colaboración: “Todo lo que hace la plata, aguantar”.

Dalia Durán y John Kelvin frente a frente en entrevista.

Algunos comentarios también se dirigieron a la producción del programa, criticando que se le haya dado espacio al cantante. “Parece que Chabuca no tenía que ponerlo en su show”, expresó un usuario muy mortificado.

Mientras tanto, otros internautas lanzaron preguntas que reflejan la confusión generalizada. “Una duda, ¿volvieron?“, escribió Nicole isa, y Helena simplemente dijo: “Noooo, Dalia, nooo”.

La colaboración entre John Kelvin y Dalia Durán aún no tiene fecha de estreno, pero ya ha encendido el debate en redes sociales. La ‘reinvención’ artística del cantante, es para muchos revivir la agresión que sufrió la cubana en manos del padre de sus hijos.

