Rafael López Aliaga anuncia marcha blanca de trenes antes del 28 de julio: “Estamos trabajando con el MTC”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que el primer lote de unidades ferroviarias provenientes de California, parte del proyecto para implementar un sistema de trenes en la ruta Lima–Chosica, saldrá en los próximos días y se espera que llegue a Lima alrededor del 10 o 12 de julio.

“Los coches de pasajeros y locomotoras, la fecha de salida del primer embarque, porque son dos, me parece que es en unos días, del puerto de California y llega a Lima alrededor de 10 o 12 de julio”, declaró en una rueda de prensa.

El burgomaestre explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) colabora en este proceso, que incluye una etapa de prueba técnica llamada “marcha blanca”. Destacó que el sistema de transporte no permitirá pasajeros de pie, debido a las características del material rodante.

“Estamos trabajando con el MTC para tener una marcha blanca y trabajando porque lo que hemos comprobado al ir a revisar in situ es que aquí no puede ir gente de pie, tiene que ir sentados, porque el espacio entre asiento y asiento, la parte central, no permite”, señaló.

“Como siempre lo dije, está diseñado para transporte de lujo, la zona más pudiente de California. Los asientos son de cuero, tiene aire acondicionado, van a tener que ser asientos numerados y con sistema de cobranza moderno, que no se use efectivo, que se usen las aplicaciones que ya existen. En Perú, felizmente está desarrollado todo el pago digital”, agregó.

También adelantó que se establecerá un sistema de reserva anticipada para evitar que los pasajeros se queden sin espacio. “Tener separación de asientos, asientos numerados y no tener sorpresa que ya no hay espacio. Estamos trabajando eso en esos momentos”, afirmó.

El alcalde manifestó su deseo de que la marcha blanca se realice antes del 28 de julio. “Mi ilusión es tener todas las facilidades del MTC y del concesionario de la vía para poder tener antes del 28 de julio esa marcha blanca que muestra un hito, porque esto abre la ruta jurídica para no solamente dar el servicio en Lima”, sino a otras regiones, dijo.

Finalmente, destacó que existen convenios firmados con alcaldes de varias ciudades del interior del país y aseguró que este tipo de transporte podría replicarse en otras regiones con problemas de congestión vial.

“En Juliaca, Puno, es otra oportunidad, y Cusco tiene una congestión muy grande, Arequipa igual. Son temas que Perú necesita a gritos. Hemos firmado convenios con alcaldes de Cusco, Puno, Arequipa, Huancayo. Esas ciudades las veo muy cercanas, ciudades que podrían realizar gestiones para recibir material que por cambio tecnológico están poniendo a disposición del Perú esta infraestructura. Vamos primero a ver la marcha blanca y vamos avanzando”, concluyó.

MML supervisa en EE.UU. el envío del primer lote de trenes donados por Caltrain a Lima

Coordinaciones

Días atrás, el teniente alcalde Renzo Reggiardo destacó que la coordinación entre autoridades es clave para concretar el proyecto pronto. “Estamos en conversaciones con el MTC porque la utilización de los rieles, digamos, que es la ruta, depende de ellos, así que estamos tratando de ajustar bien los acuerdos para que no tengamos ningún problema”, declaró a Infobae Perú.

Expertos han señalado que estas unidades no podrán operar en esa ruta debido a la falta de infraestructura adecuada, como vías exclusivas, señalización moderna, estaciones funcionales y sistemas de control. Actualmente, la vía es única y atraviesa zonas urbanizadas con muchos cruces peligrosos, lo que dificulta un transporte masivo, seguro y eficiente.

Para que el proyecto sea viable, se requeriría una inversión millonaria para construir toda la infraestructura necesaria, similar a la Línea 1 del Metro de Lima. Mientras tanto, otro megaproyecto ferroviario para unir Lima con Ica está en evaluación, con un plan integral desde el inicio y una inversión mucho mayor.