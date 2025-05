Magaly Medina afirma que Paco Bazán cambió desde que está con Susana Alvarado: “Le falta inteligencia emocional”

Magaly Medina afirma que Paco Bazán cambió desde que está con Susana Alvarado: “Le ha venido el enamoramiento como a un chico de 15 años”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme del 29 de mayo, la periodista y conductora Magaly Medina abordó con tono crítico la visible tensión que atraviesa Paco Bazán, su examigo televisivo.

Medina compartió una reflexión contundente sobre el comportamiento reciente del también exfutbolista, a raíz de la tensa discusión que sostuvo al aire con su socio y amigo Erick Delgado mientras transmitían un partido de Sporting Cristal.

“¿Qué ha pasado con estos amigos? ¿Qué está pasando?”, fue la pregunta que abrió su comentario, antes de expresar lo que, según su análisis, es una evidente crisis emocional en Paco. “Creo que ha entrado, yo analizaba ayer, en un torbellino de desubicación y no sabe cómo corregir las torpezas que anda haciendo”, señaló, visiblemente sorprendida por la manera en que una amistad aparentemente sólida se deterioró ante la vista del público.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán “perdió el norte” desde que sale con Susana Alvarado: “Está en un torbellino de desubicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no dudó en calificar como insostenible la situación entre ambos conductores, quienes durante una reciente transmisión del mencionado partido de fútbol se enfrascaron en una discusión personal.

“En vez de comentar lo que veían en la cancha, estaban peleándose y sacándose en cara cosas”, apuntó. Para Medina, esto evidenció una ruptura no solo profesional, sino también emocional entre dos personas que lograron conectar con su audiencia gracias a la química que compartían en pantalla.

“Justamente lo interesante de verlos juntos era que se divertían, se vacilaban, se fastidiaban. Ahora debe ser una situación bastante pesada”, lamentó.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán “perdió el norte” desde que sale con Susana Alvarado: “Está en un torbellino de desubicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La presentadora también se refirió a un momento tenso ocurrido con su propio equipo. Según relató, Paco Bazán se negó inicialmente a brindar declaraciones a un reportero de su programa, lo que le generó un malestar.

Sin embargo, luego, recapacitó y llamó por teléfono al periodista para ofrecerle finalmente la entrevista. “Lo pensó mejor, se calmó, como debe ser. De verdad, en un primer momento tuve la intención de no dejar que el reportero vaya, pero después dije ‘anda, para ver qué dice’”, confesó.

A juicio de Magaly, este episodio revela que Paco Bazán atraviesa una etapa de inestabilidad personal que estaría afectando su desempeño profesional. “Creo que le está faltando inteligencia emocional para manejar el momento que está pasando en la televisión”, sentenció. Pero no se quedó ahí. Para la conductora, hay una razón detrás de este cambio de actitud: su nueva relación sentimental.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán “perdió el norte” desde que sale con Susana Alvarado: “Está en un torbellino de desubicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina afirma que Paco Bazán cambió desde que está con Susana Alvarado

“Todo esto está sucediendo luego de que él empezara sus salidas románticas con la cantante de Corazón Serrano”, dijo Medina, sin mencionar directamente el nombre de Susana Alvarado, pero dejando claro que se refería a ella.

En ese contexto, sugirió que el conductor no estaría manejando adecuadamente los distintos frentes de su vida. “Algo está pasando por su cabeza que no lo está sabiendo manejar. Y hay que saber manejar nuestra vida privada, particular, así sea con una persona mediática o no mediática, y nuestro trabajo, y nuestros intereses, y las cosas que realmente valen la pena en esta vida”, concluyó.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán “perdió el norte” desde que sale con Susana Alvarado: “Está en un torbellino de desubicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Erick Delgado molesto con Paco Bazán por irresponsable

“Las veces que ha faltado ha sido por vacaciones, dice. Hemos conversado y no ha tenido tiempo de avisarme, pero como socios tenemos responsabilidades y no hay que dejar. Yo también tengo a mi hijo, tengo que ver cosas, y, sin embargo, estoy acá, soy responsable”, comentó visiblemente incómodo el exportero en una de las emisiones del programa Magaly TV: La Firme.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme