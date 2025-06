Tilsa Lozano rompe en llanto por ‘ampay’ de Jackson Mora con periodista española: “Me duele, y sí creo que me fue infiel”

Tilsa Lozano llora al ver el ampay de Jackson Mora. La Noche Habla

Tilsa Lozano no pudo contener el llanto al inicio de su programa ‘La Noche Habla’, tras ser consultada por el reportaje que protagonizó su exesposo Jackson Mora, donde se le vincula con la periodista española Laura Fernández durante el tiempo en que aún estaban casados.

La exmodelo intentó mantener fuerte, pero las lágrimas le ganaron y con la mano, dijo que no podía hablar, logrando la comprensión de sus compañeros. Después de unos segundos de silencio y respirar profundo, Tilsa Lozano señaló que ya estaba bien y que “el show tenía que continuar”.

Tilsa Lozano llora por ampay de Jackson Mora. La Noche Habla/ Magaly TV La Firme

Después de dar inicio a su programa con otros temas de farándula, Tilsa Lozano tomó unos minutos del espacio para romper su silencio sobre el reportaje de Magaly TV La Firme. Bastante afectada y con la voz entrecortada compartió sus sentimientos respecto a lo ocurrido.

“Yo no necesito y no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. Yo no voy a hablar mal de él y punto. Simplemente lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto. Nada más. Del 11 de junio (fecha en que se separaron) en adelante, que él haga lo que quiera. Que se vacile. Que se divierta”, declaró la también conductora.

Tilsa Lozano se refiere a ampay de Jackson Mora con periodista española: "Yo sí creo que me fue infiel". La Noche Habla

Tilsa reveló que, en su momento, confrontó a Jackson Mora sobre sus sospechas, pero él le mintió. Al ver ahora las imágenes y confirmar fechas, su percepción cambió por completo. “A mí me está mostrando usted esa foto. ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón”, dijo bastante dolida.

La empresaria dejó claro que no está interesada en atacar públicamente a su expareja, pero sí en contar su versión. “No le voy a poner adjetivos calificativos. A mí lo que me duele es la mentira. A mí lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira’, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, señaló mortificada.

Al ser consultada directamente si cree que Mora le fue infiel, Tilsa no dudó en contestar. “¿Tú crees que Jackson te fue infiel? Si me preguntas hoy, creo que sí”, señaló.

Tilsa lanza fuerte advertencia a Jackson Mora

En otro momento, la exmodelo también aseguró no arrepentirse de haberse casado, ya que ella sí lo amaba. “No es la primera vez que yo sufro por amor. No es la primera vez que cuento las cosas que me pasan. Yo no me arrepiento de haberme casado porque yo estaba enamorada de Jackson. Yo amé a Jackson”, señaló.

Jackson Mora es involucrado con periodista española. Magaly TV La Firme/ IG

Sin embargo, dejó en claro que está plenamente convencida de que Jackson Mora es una persona muy diferente a la que se enamoró. Además, le hace fuerte advertencia.

“Yo no estoy hablando mal de él. Y él lo sabe. Él sabe que si yo quisiera hablar mal de él (lo haría). Así que lo único que puedo decir es que uno se casa con una persona y se divorcia de otra. Y que a mí lo que él haga del 11 en adelante, te deseo lo mejor. Pero mentir estando casado. Eso no es correcto. Nada más”, concluyó.

Jackson Mora es involucrado con periodista española. Magaly TV La Firme / ATV