Stephanie Cayo responde ante críticas por defender el nuevo aeropuerto: “Todo es la comida”

La actriz peruana generó polémica tras elogiar la nueva terminal y lanzar un comentario sobre el carácter nacional, desatando una ola de respuestas y debates sobre la realidad del aeropuerto y sus servicios (TikTok / @canalyaperu)

Un video protagonizado por Stephanie Cayo en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez ha encendido la discusión en redes sociales. La actriz aparece en la flamante infraestructura y afirma, frente a la cámara: “Miren esto, esto parece Europa”. Pero fue su comentario posterior lo que detonó la polémica: la intérprete declaró que los peruanos “se quejan por todo” y sostuvo que ese malestar colectivo tiene su origen en “problemas alimenticios y desequilibrio hepático”.

Las declaraciones de Cayo coinciden con un contexto de reclamos reiterados por parte de usuarios del aeropuerto limeño, que desde la inauguración de su renovado terminal han reportado dificultades para acceder al recinto si no disponen de automóvil.

Además de deficiencias en el diseño y la percepción de que el espacio prioriza los comercios por encima de la comodidad de los pasajeros. Las críticas a la postura de la actriz estuvieron centradas en la aparente desconexión entre su experiencia personal y las incomodidades cotidianas reportadas por miles de viajeros.

Su frase sobre el “hígado desequilibrado” y la queja constante desató enojo en redes. Lo que pretendía ser humor, terminó siendo interpretado como burla y desconexión con la realidad. (TikTok / @canalyaperu)

Stephanie Cayo mantiene firme su postura

Lejos de disculparse o matizar sus palabras, Stephanie Cayo utilizó sus plataformas sociales para profundizar en el tema. En un video, recurrió al testimonio de una nutricionista para dar soporte a su argumento y escribió: “A esto me refiero con comer bien. La comida, los vegetales son TODO. Especialmente ¡(si te gusta el alcohol)! al pan, a las harinas... te inflamas por dentro. Te bajan las defensas y demás”.

Posteriormente, publicó un mensaje en el que atribuye su actitud positiva y su buen ánimo diario a la alimentación. “¿Quieren pensamientos más positivos? ¿Más alegres? ¿El cuerpo más liviano? ¿Más activo? Me dicen... por qué andas siempre de buen humor o le ves lo bueno a las cosas? O... ¿cómo haces para verte tan joven? Jajá (el otro día me echaron 25, GRACIAS). Todo es la comida”.

La artista subrayó que, aunque el ejercicio es relevante, el hábito principal para el bienestar es la dieta. “¿El ejercicio? También, por supuesto, pero antes que el ejercicio es la comida. Mi abuela de 98 años que no ha tocado una pesa en su vida te lo puede confirmar. Tampoco come cosas dulces, no come casi pan y no come demasiado”.

Stephanie Cayo responde ante críticas por defender el nuevo aeropuerto: “Todo es la comida” (Instagram)

En sus mensajes, la actriz invitó a sus seguidores a observar cómo los tipos de alimentación afectan el estado físico y emocional: “Ustedes vean cómo se sienten cuando comen muchos carbohidratos o azúcar, primero el cuerpo se siente inflamado, lento, pesado. Luego vienen los pensamientos con lo mismo”.

Como cierre de su intervención, Cayo publicó una reflexión con tono poético, donde apunta a la autocrítica y la introspección. “¿Y si la guerra no está en el afuera, sino en el alma que todo espera? (…) Respira, confía, despierta el amar, no somos tan distintos al final del andar. Deja que el juicio se muera en tu pecho, y abraza el reflejo en el rostro más seco. Hay más valor en mirar sin herir, en soltar el gris y aprender a sonreír”.

Stephanie Cayo responde ante críticas por defender el nuevo aeropuerto: “Todo es la comida” (Instagram)

El debate que generó su postura pone en discusión el rol de los personajes públicos a la hora de opinar sobre temas de interés social y cuestiona los límites entre experiencias individuales y colectivas.