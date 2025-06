Polémica en Celebrity Combat: tiktoker exige pago a Nico Ponce y atención médica tras pelea con Briana Pastor. TikTok.

La influencer y tiktoker Saori Soudre hizo públicas diversas denuncias contra los organizadores del evento Celebrity Combat, realizado el jueves 19 de junio en el Coliseo Dibos, San Borja.

Saori relató que, luego de su pelea con la también influencer Briana Pastor, los responsables del espectáculo no se hicieron cargo de las lesiones que sufrió y que, hasta el momento, no ha recibido el pago acordado ni la atención médica necesaria.

Sin atención médica tras recibir golpes en la cabeza

“Dentro del evento supuestamente dijeron que había un médico, pero a mí lo único que hicieron fue mandarme a mi casa y, hasta ahora, no me llevan al médico ni han verificado cómo estoy de la cabeza”, contó Saori durante una entrevista en el programa ‘La Noche Habla’ la noche del lunes 23 de junio.

La tiktoker detalló que durante el combate recibió varios golpes en la nuca, lo que va en contra de las reglas establecidas en este tipo de competencias. “Esa chica me golpeó a propósito en la nuca, cuando eso era ilegal”, afirmó.

Saori expresó preocupación por su estado de salud luego del incidente. “Comencé a sentir en la parte de atrás mucho dolor, hasta ahora me han prometido un médico, pero es mentira, hasta ahora nada”, sostuvo.

Celebrity Combat: Cambio de reglas y presunta burla

La influencer comentó que, según el reglamento del evento, no se permitían golpes en la nuca y se debía respetar el peso y la altura de las participantes.

Sin embargo, denunció que estas condiciones se alteraron pocos antes de su pelea contra Briana Pastor.

“En el boxeo se ve el peso y la altura, pero Briana subió cinco kilos a tres días de la pelea. Nos dijeron que no se permitían golpes en la nuca y, aun así, la chica no me golpea una vez, sino tres veces en esa zona”, dijo visiblemente molesta.

Agregó que tras los incidentes, los organizadores no le ofrecieron ninguna solución y dejó entrever que fue llevada al evento para burlarse de ella. “No me ha respondido mis mensajes. Ellos me llevaron para hacer burla, creo”, manifestó.

Tiktoker denuncia falta de pago y comunicación

Saori Soudree también denunció que los organizadores del Celebrity Combat, así como el actor Nico Ponce, quien la contactó para participar en el evento, no han cumplido con el pago correspondiente.

“Si perdía, eran 3 mil soles, y si ganaba, 6 mil soles. No me han pagado y ni siquiera me han llevado al médico, tampoco responden los mensajes”, aseguró.

La influencer relató que intentó comunicarse directamente con Nico Ponce, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta ni solución.

Pedido de apoyo y respuesta de los organizadores

Hasta el cierre de esta nota, los organizadores del Celebrity Combat ni Nico Ponce se han pronunciado públicamente sobre las denuncias de Saori Soudree. La influencer continúa exigiendo el cumplimiento de los acuerdos y la atención médica necesaria tras los golpes sufridos en la pelea contra Briana Pastor.

La situación ha generado debate en redes sociales sobre las condiciones de seguridad y el trato a los participantes en eventos de este tipo, así como sobre la responsabilidad de los organizadores frente a incidentes durante los espectáculos.

