Las personas que devuelven el carrito del supermercado muestran este rasgo clave de personalidad, según la psicología

Un hombre con un carrito en un supermercado. (Canva)

Cuando alguien termina de hacer sus compras en el supermercado y devuelve el carrito a su lugar, o cuando después de comer en un restaurante ayuda a apilar los platos para facilitar la labor de los camareros, esos pequeños gestos pueden parecer triviales. Sin embargo, la psicología sostiene que estas acciones simples reflejan rasgos profundos de la personalidad y valores sociales importantes.

Lejos de ser meras cortesías, estos comportamientos muestran un respeto genuino por el entorno y las personas que comparten ese espacio. Las personas que optan por devolver el carrito o ayudar a limpiar suelen tener una mayor conciencia sobre cómo sus actos afectan a los demás. Demuestran responsabilidad, autodisciplina y una voluntad de contribuir al bien común.

Gestos como devolver el carrito o ayudar a los camareros pueden parecer simples, pero revelan rasgos profundos de empatía y responsabilidad personal. Foto: Composición Infobae Perú

Por ello, la manera en que alguien se comporta en situaciones cotidianas y aparentemente insignificantes puede ser un indicador fiable de su moralidad y empatía. No se trata solo de seguir normas externas, sino de una decisión interna basada en valores y respeto.

De esta forma, acciones tan simples como devolver un carrito o apilar platos contribuyen a que la convivencia social sea más fluida y agradable para todos. Estos actos permiten entender, desde la psicología, aspectos relevantes del carácter de las personas.

¿Qué es la “teoría del carro de compra”?

La psicóloga española María Esclápez explicó al portal Crónica que la “teoría del carro de compra” plantea que la moralidad y la autodisciplina de una persona pueden medirse con la acción de devolver un carrito de compras al lugar asignado.

Aunque la tarea es sencilla y cómoda, cumple con un requisito fundamental: es un acto socialmente correcto y reconocido como adecuado en todas partes. Sin embargo, muchas personas deciden no hacerlo por pura comodidad o desinterés.

Una camarera sirve una mesa con dos comensales (Freepik)

Esclápez enfatiza que no existe ninguna excusa válida para no devolver el carrito, ya que no es ilegal dejarlo en cualquier lado, ni se recibe un premio por colocar el carro en su sitio. Es una cuestión de voluntad personal.

Por eso, devolver el carrito funciona como un pequeño experimento para observar si alguien actúa bien sin que nadie le obligue, solo motivado por la bondad o el sentido del deber.

De forma similar, ayudar a los camareros a recoger la mesa también es una señal que refleja la disposición de las personas para colaborar y cuidar los espacios compartidos, aunque esta costumbre es cada vez menos frecuente.

¿Cómo pequeños gestos revelan el carácter de una persona?

Según Lachlan Brown, psicólogo y fundador de la plataforma Hack Spirit, estas acciones reflejan una serie de cualidades importantes en la personalidad de quienes las realizan.

Para Brown, devolver el carrito o ayudar a limpiar en un restaurante demuestra un respeto profundo hacia los espacios compartidos. Estos comportamientos indican que la persona reconoce que no está sola, que convive con otros, y que sus actos pueden facilitar o dificultar la vida de quienes le rodean.

Además, estas conductas reflejan empatía y cortesía. Quienes actúan así entienden que pequeños gestos pueden aligerar el trabajo de otros o, en caso contrario, incrementar su carga.

Esta capacidad para ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia es un claro signo de responsabilidad social. Implica que el individuo no solo piensa en sí mismo, sino que valora la armonía y el bienestar colectivo.

Por ello, estos comportamientos aparentemente simples se convierten en indicadores valiosos de valores personales como la cooperación, la consideración y el respeto.

Estos actos reflejan que aún existen valores que fomentan la cooperación y el respeto mutuo

En definitiva, la psicología nos enseña que la forma en que una persona maneja estos detalles cotidianos puede ser un reflejo de su ética y su empatía. Estos gestos pueden parecer mínimos, pero demuestran una voluntad firme de hacer lo correcto.

Dejar el carrito en su sitio o ayudar a los camareros a recoger la mesa muestran que la persona se preocupa por el bienestar común y por facilitar la convivencia. Son señales de que esa persona posee un alto grado de autocontrol y una visión más amplia que trasciende el interés personal.

En un mundo donde la rapidez y la individualidad predominan, estos actos reflejan que aún existen valores que fomentan la cooperación y el respeto mutuo. Son pequeñas acciones que construyen sociedades más ordenadas y amables.

Por eso, la próxima vez que veas a alguien devolver un carrito o ayudar a limpiar, recuerda que esos gestos hablan mucho más que palabras.