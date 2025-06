Reportera es empapada en vivo mientras informaba desde bypass inundado en VMT: conductor terminó atascado

Conductor en aparente estado de ebriedad se quedó atrapado en el bypass de Pachacútec casi atropelló a reportera en Villa María del Triunfo. TV Perú

La reportera Silvia Huamán, del canal estatal TV Perú, terminó empapada durante una transmisión en vivo este domingo, después de que un conductor en aparente estado de ebriedad intentara cruzar el bypass Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, una vía inundada a causa de las lluvias registradas en la capital.

Huamán informaba sobre las labores que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizaba en el lugar, cuando un automóvil pasó a gran velocidad, desestabilizó a su camarógrafo y le arrojó lodo. A pesar del percance, continuó con el enlace.

“(El chofer) acaba de pasar negligentemente por esta zona. Me van a disculpar los nervios porque me acaba de embarrar (...) Nosotros no podemos llegar hasta allá porque a esta altura no más puedo llegar. Si me voy hasta el fondo, me voy a inundar. Damos paso a ustedes”, expresó, visiblemente incómoda.

El hecho se produjo alrededor de las 17:30 horas. Minutos después, la reportera retomó la transmisión y precisó que el bypass, a la altura de la avenida Pachacútec, estaba cerrado en varios tramos desde tempranas horas. “De manera negligente están ingresando y están quedando varados. La alerta se ha dado desde temprano”, añadió mientras retomaba la cobertura.

Las lluvias han dejado intransitable la avenida Chacón, en Villa María del Triunfo, donde vecinos cruzan entre barro, pozas y pendientes sin intervención de las autoridades. Youtube: Buenos Días Perú

El vehículo involucrado, de placa AFI-069, permanecía cubierto hasta las llantas, según mostraron las imágenes del canal. A las 17:55 horas, la reportera actualizó la situación y señaló que el conductor seguía atrapado. “Me pudo haber atropellado y ahora está pidiendo ayuda para ver la forma de retirarse del lugar”, declaró, mientras las cámaras mostraban a otros automóviles intentando cruzar la zona afectada. El sujeto realizaba ademanes desde el interior del auto.

Durante las tareas de limpieza, los vehículos que se desplazaban desde el terminal pesquero hacia Villa El Salvador —y viceversa— utilizaban las vías auxiliares. Aunque se instalaron motobombas en el área, estas no lograron extraer completamente el agua. Además, se verificó que los tubos de desagüe estaban por encima del nivel del agua, lo que impidió su correcto funcionamiento.

La mañana del lunes, TV Perú informó que el bypass seguía cerrado en ambos sentidos. Personal del serenazgo permanecía en el lugar para evitar el ingreso de vehículos. Esta situación, que se repite como en 2023, afecta el tránsito y obliga a cerrar el tramo para evitar accidentes, mientras vehículos quedan varados y requieren grúas.

El bypass Nueva Esperanza, en la avenida Pachacútec, permanecía cerrado en varios tramos debido a la acumulación de agua por lluvias, lo que causó que varios vehículos quedaran varados

Condiciones invernales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el invierno 2025 en Lima Metropolitana tendrá temperaturas entre normales y ligeramente frías, con valores que pueden descender incluso a los 10 °C en distritos alejados del litoral como Villa María del Triunfo. El fenómeno se ve intensificado por la alta humedad, que puede superar el 90 %, lo que incrementa la sensación de frío y dificulta el secado de calles y viviendas tras lluvias intensas.

Distritos como VMT, donde se registró el incidente, están especialmente expuestos a riesgos asociados a lluvias, neblina densa, lloviznas persistentes y limitaciones en servicios urbanos, como los sistemas de drenaje. Senamhi no prevé la presencia de fenómenos como El Niño costero durante los próximos meses, pero el comportamiento atmosférico aumenta la probabilidad de estos incidentes en sectores con deficiencias en infraestructura urbana.