Feriado o día no laborable este martes 24 de junio: Estas regiones tendrán el día libre

(Andina)

Cada 24 de junio el Perú revive varias efemérides cargadas de historia y cultura. Una es el Día del Campesino, instituido oficialmente en 1969 por el general Juan Velasco Alvarado bajo el Decreto Ley N.º 17716, como parte de la reforma agraria, en reemplazo del antiguo “Día del Indio” que se remonta a 1930 durante el gobierno de Augusto B. Leguía.

Se trata de una fecha emblemática para honrar la labor de millones de hombres y mujeres del campo, quienes sostienen la economía rural, alimentan al país y preservan saberes ancestrales que fortalecen la identidad nacional.

Al mismo tiempo, esa jornada resuena en Cusco con vibrantes voces de la tradición ancestral: es el Inti Raymi, la majestuosa “Fiesta del Sol”, que conmemora el solsticio invernal andino. Desde 1977, el Decreto Ley N.º 21860 establece que el 24 de junio será feriado regional en el departamento del Cusco, para ensalzar estas raíces culturales y promover el turismo.

También en la Amazonía peruana se da otra conmemoración, la Fiesta de San Juan, vinculada al solsticio y al santo patrón que deviene en rituales por la purificación del agua, tambores, gastronomía y danzas en Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios.

Entonces, el 24 de junio es una jornada poliédrica: es el Día del Campesino a nivel nacional por su carga simbólica; es Día del Sol en Cusco por su historia milenaria; y es fiesta comunitaria en la selva por el santo que baña sus ríos.

La Fiesta de San Juan en Perú mantiene sus orígenes religiosos y ha añadido el toque popular que lo ha vuelto icónico. (Foto: Andina)

¿Es feriado nacional o día no laborable?

Esta fecha genera confusión. Según el Decreto Supremo N.º 042‑2025‑PCM, el calendario oficial solo contempla como días no laborables compensables (para el sector público, con posible aplicación en lo privado si hay acuerdo) los siguientes: viernes 4 de abril, viernes 2 de mayo y viernes 26 de diciembre. Por tanto, el 24 de junio no figura como feriado nacional ni como día no laborable en el país entero.

El Día del Campesino, aunque reconocido simbólicamente, no implica descanso laboral obligatorio ni recargo salarial —salvo acuerdo con el empleador—, ya que no está incluido en los calendarios oficiales de feriados.

En contraste, el Inti Raymi en Cusco sí es feriado regional, con alcance obligatorio para trabajadores del sector público y privado (previa coordinación con empleadores privados) en todo el departamento, gracias a una norma vigente desde 1977.

Asimismo, varias regiones de la Amazonía celebran la Fiesta de San Juan –Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios– y han declarado el 24 de junio como día no laborable. Aunque aún no hay un decreto nacional, los gobiernos regionales tienen esa potestad y en años anteriores lo han ejercido para facilitar la participación ciudadana. En algunos casos, únicamente se declaran como no laborables (sin pagos extras ni compensación especial), y en otros hay feriados o suspensión de clases.

Así, se distinguen tres tipos de descanso:

Feriado nacional : obligatorio, remunerado y recargable.

Día no laborable compensable : decretado por el Ejecutivo, recuperable y no recargable, aplicable en lo público y opcional en lo privado.

Feriado o día no laborable regional: igual que un feriado nacional en su territorio, pero restringido geográficamente.

Este martes 24 de junio, no habrá feriado nacional, pero sí descansarán los trabajadores en regiones con decretos locales o regionales vigentes. Y por supuesto, la conmemoración seguirá viva en todo el país como símbolo de reconocimiento al campesinado.

¿Dónde habrá descanso? Estas regiones tienen el día libre

Estas son las zonas donde habrá descanso oficial el próximo martes:

Cusco

Feriado regional decretado por Inti Raymi, amparado por el Decreto Ley N.º 21860 (1977).

Principio: descanso obligatorio para todo el departamento, tanto público como privado —siempre que se coordine con el empleador.

Regiones amazónicas : Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios

Han celebrado en años anteriores la Fiesta de San Juan el 24 de junio.

Aunque aún no se publicó un decreto este año, es habitual que se emitan decretos regionales que establecen el día no laborable para que la comunidad participe en eventos festivos.

Algunas regiones incluso suspenden clases escolares, promoviendo la participación comunitaria.