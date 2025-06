Padres de Nayeli Dávalos no creen que restos hallados en Virú sean de su hija: “Todavía guardamos la esperanza”

Los padres de la joven estudiante de enfermería esperan el resultado de la prueba de ADN y aseguran que hay elementos que no coinciden con su hija, como unos lentes encontrados en buen estado junto a los restos. Youtube: SolTV

Los padres de Nayeli Dávalos Ticlio, joven estudiante de enfermería desaparecida desde febrero, aún no pierden la esperanza de encontrarla con vida, pese al hallazgo de restos óseos en una fosa clandestina en la provincia de Virú, región La Libertad. Ellos aseguran que hay elementos que no coinciden con las características de su hija y piden a las autoridades no apresurar conclusiones hasta tener el resultado oficial de la prueba de ADN.

“Yo sí tengo esperanza”, afirmó don José a través de una entrevista realizada por el medio trujillano Sol TV, padre de Nayeli, visiblemente afectado. Junto a su esposa Raquel, ambos se resisten a aceptar que los restos hallados en el sector Tanguche pertenezcan a la joven de 22 años. Este lunes, acudieron a la División de Medicina Legal para someterse a un examen genético que permita determinar si los huesos calcinados encontrados el último viernes corresponden a su hija.

Entre los elementos que siembran dudas en la familia están unos lentes encontrados junto a los restos, que, según relataron, “están intactos”, a pesar de que el cuerpo habría sido quemado. “Parecen nuevos, deberían estar quemados también”, señalaron.

Una desaparición rodeada de incertidumbre

Nayeli fue vista por última vez el 23 de febrero de 2025. Ese día, salió desde su vivienda en el distrito La Esperanza, en Trujillo, con destino a Baños Chimú (provincia de Gran Chimú) para realizar un trabajo eventual, según contó su padre. “A las seis me dijo que estaba esperando una camioneta en el óvalo Mochica. Desde entonces, su celular se apagó”, recordó.

Durante sus vacaciones, Nayeli ya había trabajado en campamentos mineros en la zona de Pataz. Sin embargo, tras la desaparición de su pareja y padre de su hijo, Jorge Luis Sotelo Baca, quien presuntamente murió atrapado en un socavón en septiembre de 2023, nunca volvió a ese entorno. Su familia afirmó que este último viaje fue una excepción, y creen que accedió por recomendación de Hans Alfredo Saavedra Malka, alias “Loco Hans”, hoy detenido por la Policía por estar implicado en este caso.

Señales contradictorias y una pista clave

Un detalle inquietante que mencionó don José es que, días después de la desaparición, una testigo aseguró haber visto a Nayeli dentro de un vehículo negro con lunas polarizadas. “Estaba en la parte de atrás, como ida, no parecía normal”, dijo. Esta testigo habría declarado ante las autoridades y señaló que el automóvil coincidía con el que recogió a Nayeli en el óvalo Mochica.

Otra implicada es Jazmín Ramírez, alias “Chata Jazmín”, a quien se le halló con el chip del celular de Nayeli. La familia asegura no conocerla ni haber oído hablar de una relación entre ambas.

A pesar de que el caso se investiga como un posible secuestro y asesinato vinculado a una organización criminal, los padres descartan que haya habido un pedido de rescate. “Nadie nos llamó para pedirnos dinero. Nosotros somos pobres, vivimos en la pobreza”, enfatizaron.

“Solo Dios sabe la verdad”

Para don José y doña Raquel, lo más doloroso es el vacío que Nayeli ha dejado en casa. La joven era la menor de tres hermanos, alegre, aplicada y con el sueño de convertirse en médico. Su fotografía está en cada rincón de su hogar, mientras su pequeño hijo, que pronto cumplirá tres años, aún no comprende lo que ocurre.

“Que esas personas que le hicieron daño a mi hija lo paguen. Dios es grande. Si es verdad lo que dicen, él se encargará”, expresó entre lágrimas la madre de Nayeli.

La familia ha pedido respeto y cautela ante los informes difundidos. Mientras no se confirme con pruebas irrefutables que los restos corresponden a la joven, se aferran a la esperanza de que Nayeli pueda volver con vida.