Christian Meier reafirma su amistad con Arturo Pomar Jr. y le dedica nostálgicas palabras: “Sin él, yo no sería quien soy”

Christian Meier dedica una emotivas palabras a Arturo Pomar Jr. IG

Christian Meier emocionó a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su gran amigo Arturo Pomar Jr., reafirmando así, el gran cariño que siente por él y la amistad inquebrantable que tienen. Con gran nostalgia, el actor y cantante recordó la vez que el baterista tocó su puerta para pedirle que sea parte de Arena Hash, y lo mucho que cambió su vida desde ese momento.

“El 27 de octubre de 1987, Arturo Pomar -acompañado de Patricio- tocó la puerta de mi casa para invitarme a ser parte de un sueño que él tenía: formar una banda de rock”, recordó Meier. Fue así como nació Arena Hash, uno de los grupos más emblemáticos de la escena musical peruana.

“Unas semanas después, entramos al estudio a grabar las canciones de nuestro primer álbum, que sin imaginarlo nos convirtieron en un fenómeno y en una de las bandas más exitosas que existió en la historia del Perú”, indicó con gran orgullo en su cuenta de Instagram.

El actor y cantante reconoció que sin Arturo, la historia de Arena Hash, y la de sus propios integrantes, tal vez no habría existido. “Tal vez mucha gente nunca supo que Arturo fue el motor detrás de Arena Hash. Él tuvo la visión, plantó la idea y nos enseñó el camino para conseguirlo”, afirmó.

En su mensaje, Meier destacó que gracias a Pomar, Pedro Suárez Vértiz pudo transformar sus ideas en música, Patricio logró canalizar su talento y él mismo encontró el camino que cambiaría su vida. “Sin Arturo, tal vez Pedro habría sido sólo un loco soñador con una bolsa llena de canciones. Sin Arturo, quién sabe qué habría sido de Patricio, que tenía un talento innato para tocar el bajo, pero la incertidumbre de un niño de 15 años que no sabía qué hacer con su vida”, escribió un reflexivo Christian.

Christian Meier invita a sus seguidores a ser parte del show que prepara Arturo Pomar Jr. IG

“Sin Arturo, tal vez yo no habría tenido la vida que tengo ni sería quien soy, porque para mí… todo comenzó aquel día que Arturo me tocó la puerta”, dijo con gran emoción. “A aquel sueño que tuvo Arturo le debemos mucho; nosotros y ustedes que hasta el día de hoy tararean las canciones de Arena Hash”, continuó.

Lo apoya en su nuevo show

Con una serie de fotos de aquella época, Christian Meier también utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo hacia Arturo Pomar Jr., su excompañero de Arena Hash, quien está próximo a presentar su espectáculo unipersonal. A pesar de que él que no podrá asistir, el actor invitó a sus seguidores a ser parte de este show y reconocer el aporte invaluable de Pomar Jr. al entrañable grupo.

“Hoy después de casi 40 años, Arturo quiere contar su lado de la historia, acompañado de música y humor como sólo él sabe hacerlo. Ha creado un show de stand up comedy llamado ‘Arena Hash: Y es que sucede así – el show‘, y que presentará el 5, 12, 21 y 26 de julio en el Teatro Barranco, y las entradas están en Teleticket. Vayamos todos a verlo y agradecerle personalmente la vida que él nos dio”, alentó Meier, incluyendo además un fragmento musical que resume el espíritu de esa amistad nacida en la adolescencia.

Los temas de la banda Arena Hash, con Pedro Suárez Vértiz al frente, desafiaron convencionalismos y ofrecieron un escape a la juventud. (Andina)

“Hoy he escrito una historia y la quiero compartir… el gordito del colegio tiene un sueño que cumplir y me ha dicho en el recreo que nos vamos de paseo al país donde se cumplen los deseos“, dice la letra.

Christian concluyó con una sentida frase: “Gracias, gordo”, demostrando que, más allá de los escenarios, los lazos de lealtad y agradecimiento permanecen intactos casi 40 años después.

Christian Meier se resintió por Arturo por contar secreto

Así como todos los amigos que se consideran hermanos, los resentimientos o enojos no son ajenos a su vida. En una reciente entrevista con Infobae Perú, Arturo Pomar Jr. dio detalles de la vez que Christian Meier se resintió con él por haber confirmado que se iba a casar con Andrea Bosio. Según explicó el baterista, el cantante se molestó mucho.

“Si se resintió, le duró poco, pero le duró”, confesó entre risas Pomar Jr. “Él me había contado seis meses antes que se iba a casar, me llamó para invitarme y todo. Pero yo llegué a Lima y pensé que ya todo el mundo lo sabía, que había salido en la tele o en algún medio”, acotó, tratando de explicar la situación.

Arturo Pomar Jr. recuerda la vez que dio detalles de la boda de Christian Meier sin querer. IG/ Revista Hola!

“Cuando me entrevistaron, me preguntaron y respondí con naturalidad. Luego llego a mi casa y ya se había publicado en no sé qué medio… ahí dije ‘la embarré’”, recordó.

Pese a que Meier le manifestó su molestia inicialmente, finalmente entendió que su amigo no lo hizo con mala intención. “Luego de conversar, él mismo me dijo ‘ya, no fue así’”, contó Arturo.

Arturo Pomar Jr. recuerda la vez que dio detalles de la boda de Christian Meier sin querer. IG/ Revista Hola!