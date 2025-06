Verónica Linares revela los momentos más difíciles de su matrimonio con Alfredo Rivero: “Hemos llorado juntos”

Verónica Linares revela los momentos más difíciles de su matrimonio con su esposo Alfredo Rivero. Video: Podcast Magaly Medina

Verónica Linares sorprendió a sus seguidores al hablar como nunca antes sobre su vida personal. Durante una entrevista con Magaly Medina, la periodista de América Televisión se animó a contar cómo ha enfrentado los momentos más difíciles de su vida en pareja con el abogado Alfredo Rivero, con quien mantiene una sólida relación desde hace más de una década.

Aunque la conductora descartó haber vivido una crisis matrimonial, sí reconoció que hubo etapas marcadas por el cansancio, el miedo y la incertidumbre, especialmente vinculadas a la crianza de sus hijos.

“La verdad que no. Los momentos más difíciles son relacionados a nuestros hijos, difíciles no de pelea entre él y yo, sino de ‘¿Cómo hacemos? No, mejor esto. No, mejor lo otro’... Hemos llorado juntos”, reveló Linares con una sinceridad que conmovió a la audiencia.

Con más de 15 años de relación y dos hijos en común, la periodista dejó en claro que su vínculo con Alfredo Rivero se mantiene fuerte, aunque no exento de desafíos. Además, enfatizó que su compañero de noticiero, Federico Salazar, ha sido testigo del camino que ha tenido que recorrer como madre y profesional.

“Federico, que es mi mejor amigo, me dice, él que ha tenido muchos hijos, me dice: ‘A ti no te ha tocado fácil’. No me ha tocado, pero me importa. Todos me dicen: ‘Los niños eligen con la familia a quién van, por algo te habrá elegido a ti como madre’”, agregó.

Verónica Linares y Alfredo Rivero sellaron su amor en una hermosa ceremonia religiosa y luego mediante unión civil. Facebook/Verónica Linares.

Una historia de amor que comenzó en una discoteca y superó el escrutinio mediático

Aunque Verónica Linares ha sido siempre muy reservada sobre su vida sentimental, en una ocasión relató detalles poco conocidos sobre cómo inició su historia con Alfredo Rivero.

Según contó en el programa ‘Estás en todas’, la pareja se conoció bailando en una discoteca, pero su romance se hizo público en 2011 gracias a un ampay emitido en el programa de Magaly Medina.

En las imágenes, se les vio saliendo juntos de un concierto, aunque en ese entonces, Alfredo reaccionó molesto ante las cámaras.

A pesar del inicio mediático, la pareja construyó una relación lejos de los focos. Tres años después comenzaron a convivir y formaron una familia con el nacimiento de su primer hijo, Fabio. Más adelante, nació su hija Antonia, y con el paso del tiempo, la familia creció en armonía.

Uno de los grandes sueños de Verónica era casarse por la iglesia, pero para lograrlo tuvo que esperar varios años hasta anular su matrimonio anterior con Manolo del Castillo.

Según reveló Alfredo Rivero, el proceso fue largo y la pandemia retrasó aún más los planes. Finalmente, en abril de 2023, la pareja se dio el “sí” en una ceremonia íntima que selló una relación forjada en la paciencia y la complicidad.

Verónica Linares revela el vínculo especial que tiene con Federico Salazar. Video: Podcast Magaly Medina.

El vínculo especial con Federico Salazar y un nuevo proyecto juntos

Además de abrir su vida privada, Verónica Linares aprovechó su participación en el programa de Magaly para compartir más detalles de su vínculo con Federico Salazar, su compañero de conducción durante más de dos décadas.

La periodista confesó que, más allá de la relación laboral, mantienen una amistad muy estrecha y que se comunican constantemente durante la semana.

“Como todo hombre, Federico le gusta tener algo encima y me tiene a mí encima toda la mañana, durante el día también nos whatsapeamos, nos linkeamos información, noticias, burlas como amigos. ¿Ya el fin de semana también? Que se libere de mí sábado y domingo porque ya el lunes vamos a estar otra vez a las 5 de la mañana”, contó entre risas.

Federico Salazar y Verónica Linares conducirán nuevo programa | Instagram/@veronicalinaresc

Este lazo ha sido tan sólido que, recientemente, ambos anunciaron un nuevo proyecto juntos: un programa titulado “A doble cachete”, que promete combinar información y entretenimiento con el estilo único que los caracteriza.

La noticia fue celebrada por sus seguidores en redes sociales, quienes inundaron los comentarios con mensajes como: “¡Ya era hora!”, “Lo máximo” y “Mis dos conductores favoritos”.

A pesar de esta cercanía con su compañero, Verónica aclaró que no existe un trato tan íntimo entre sus respectivos círculos familiares. “Estoy segura que Alfredo conoce mucho de Katia y Federico a través de las cosas que yo le cuento... nos hemos juntado obviamente, pero no es como ‘¿Qué hacemos en Año Nuevo?’ Es demasiado”, puntualizó.