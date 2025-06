Fabio Agostini rechaza pelear con Jenko del Río en Celebrity Combat: “Me tiene una envidia increíble”

Fabio Agostini rechazó pelear con Jenko del Río en el Celebrity Combat | TikTok

La segunda edición de Celebrity Combat ha encendido la polémica tras el rotundo rechazo de Fabio Agostini a enfrentarse en el ring con Jenko del Río, quien derrotó a Nico Ponce en el evento. El modelo español rompió su silencio tras ser acusado por seguidores y fanáticos de “acobardarse” ante la posibilidad de un enfrentamiento.

El reto de Jenko del Río se dio la noche del jueves 19 de junio, justo después de vencer con contundencia al actor peruano Nico Ponce. Aprovechando la euforia del triunfo, el exchico reality tomó el micrófono y lanzó un desafiante mensaje directo a Fabio Agostini.

“Quiero retar a uno que se cree gran pendej*, que no es de Perú. Es un baboso de un metro 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pendejad*. Lo reto a Fabio Agostini a subir al ring”, expresó frente a los asistentes, provocando inmediatamente reacciones en redes sociales y entre los propios implicados.

Jenko del Río reta a Fabio Agostini en el Celebrity Combat. (Kick/@Diealis)

La respuesta de Fabio Agostini

Ante la arremetida de Jenko, Fabio Agostini respondió durante una transmisión en vivo junto a su hermano Bruno, donde no tuvo reparos en minimizar la relevancia del rival. El español descartó tajantemente aceptar el reto y fue directo al señalar que Del Río no cumple con los requisitos para siquiera considerarlo.

“Nico Ponce te hizo un favor. Tío, reta a otra persona, a Jean Paul o Erick Sabater, pero ¿con nosotros? Ándate a dormir. Yo estoy hasta los cojones, señores”, declaró con molestia ante las declaraciones de usuarios que lo señalaban de evitar la pelea.

Fabio Agostini rechaza el reto de Jenko del Río. (Instagram/@fabioagostinifit)

Agostini remarcó que solo aceptaría un combate si el rival fuera un personaje mucho más famoso y el enfrentamiento le resultara verdaderamente provechoso. “A mí me dice un tío polémico y famoso, a mí me dicen Mike Tyson: ‘Fabio, vamos a subir’. Sé que son negocios y me voy a forrar, sé que voy a salir sin dientes, pero sé que me va a beneficiar, yo me subo”, planteó.

El español fue más allá y cuestionó la popularidad de Jenko del Río. “Desde que lo conozco, está clavado con 80,000 seguidores, hace 20 años. Se fue a Miami debido a un montón de problemas que se metió aquí. ¿Ustedes creen que le voy a dar vida al payaso este?”, subrayó, dejando en claro que considera al campeón de jujitsu irrelevante para su carrera.

Durante la transmisión, su hermano Bruno Agostini le sugirió mantener silencio y no continuar la polémica, pero Fabio Agostini siguió refiriéndose al exparticipante de ‘Combate’ con desdén. “Que siga gritando a los cuatro vientos que yo con tarados no me sumo”, sentenció, reafirmando que no se prestará a un espectáculo que no avala.

El modelo español descarta enfrentarse a Jenko del Río y cuestiona su relevancia en el evento. (Instagram/@fabioagostinifit)

Además, Fabio señaló que la insistencia de Jenko, a quien tildó de envidioso, solo obedece al deseo de ganar notoriedad. “¿Creen que me voy a sumar a la payasada de este tío? Que no es nadie, que me tiene una envidia increíble, que le va diciendo a todo el mundo que me va a pegar como si fuera Al Capone. ¿Se creen que yo le tengo miedo a algo?”, expresó ante los seguidores que reavivaron el debate en la transmisión.

El origen de su rivalidad

La rivalidad entre Fabio Agostini y Jenko del Río no es reciente y se remonta a sus coincidencias en programas de competencia, tanto en Perú como en el extranjero. Su conflicto se intensificó durante su participación en el reality chileno ‘Palabra de Honor’, donde protagonizaron varios desencuentros.

Según la versión de Agostini, desde el inicio dejó en claro que Jenko del Río no le agradaba y lo acusó de hablar mal tanto de él como de su hermano Bruno Agostini a sus espaldas. Esta situación generó una fuerte antipatía entre ambos.

Fabio Agostini y Jenko del Río, cara a cara en 'Palabra de Honor'.

Por su parte, Jenko del Río sostiene que el conflicto nació años atrás, cuando coincidieron en ‘Combate’. El exchico reality asegura que Fabio se burlaba constantemente de su físico. “Siempre se burlaba porque yo estuve un poco subido de peso. Yo me podría burlar de él de otras cosas que sé”, declaró en tono desafiante.

Ambos han manifestado públicamente su desprecio mutuo, lo que explica por qué el reto lanzado en Celebrity Combat Perú fue tomado como una provocación directa. Mientras el exchico reality insiste en llevar la rivalidad al ring para saldar cuentas pendientes, Fabio Agostini considera que el exesposo de Paloma Fiuza “no es nadie” y que no merece su tiempo ni atención.

Jenko del Río venció a Nico Ponce en el Celebrity Combat. El deportista espera pelear con Fabio Agostini en la siguiente edición. (Kick/@Diealis)