Israel Dreyfus se mofa de Mario Irivarren tras ampay de Onelia Molina con futbolista: “Le volvió a suceder”

Israel Dreyfus se ríe de Mario Irivarren tras ampay de Onelia Molina con futbolista: "Otra vez lo mismo". Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Israel Dreyfus no pudo evitar lanzar un comentario burlón tras el reciente ampay de Onelia Molina con el futbolista Anderson Santamaría. El chico reality, quien es amigo cercano de Mario Irivarren, hizo una referencia irónica al ver cómo su nueva expareja nuevamente terminaba en un romance con un futbolista.

Recientemente, en un ampay presentado por Magaly Medina, se captó a la odontóloga de profesión cenando con el futbolista de la selección durante una noche en Barranco, lo que generó sorpresa, incluso en el exintegrante de EEG.

En una conversación con la prensa, el chico reality bromeó sobre la situación, mencionando que no era la primera vez que sucedía algo así al popular ‘Calavera coqueta’. “Le volvió a suceder. Uno le decía: tú eres el Ferrando de bromita, pero yo creo que si han quedado bien”, dijo en un inicio a Trome.

Israel Dreyfus.

Israel Dreyfus cuestionó a Onelia Molina: “¿Y el luto?”

“Lo va a tomar de la manera más deportiva y sana posible y listo”, comentó Dreyfus, refiriéndose a la tendencia de sus exparejas, como Alondra García Miró e Ivana Yturbe, quienes también terminaron en relaciones con futbolistas tras su ruptura con Mario Irivarren.

Más allá de la broma, Israel también cuestionó la situación de Onelia, quien recientemente terminó su relación con Mario Irivarren. La odontóloga fue vista en una velada nocturna con Santamaría, lo que generó rumores sobre su nueva relación.

“¿Dónde quedó el luto? Eso es lo que yo me pregunto. Cada quien con su religión (...) Cada quien guarda su luto a su manera”, fue la pregunta que Dreyfus lanzó al aire, sugiriendo que Molina, al parecer, no estaba tan afectada por la ruptura con Irivarren como se podría haber pensado.

Onelia Molina y Anderson Santamaría disfrutan de una noche juntos en Barranco: ¡Descubre lo que pasó! Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Israel Dreyfus se pronuncia sobre regreso de Gonzalo Méndez

Dreyfus, confiado en la palabra de Méndez, entregó más de 130 mil soles, con la promesa de que el dinero sería devuelto con intereses en las fechas acordadas. Sin embargo, como muchos otros, el exchico reality no recibió el dinero ni las ganancias prometidas.

“En su momento, confiamos ciegamente. Caímos en la trampa, creímos que era una oportunidad legítima, pero jamás recuperé lo que me prometió”, expresó Israel Dreyfus en Magaly TV La Firme. De acuerdo con el relato del excombatiente, Gonzalo no solo le pidió grandes sumas de dinero, sino que también utilizó su relación de confianza con Dreyfus para rodearse de su entorno.

En su declaración para las cámaras de Magaly Medina, Dreyfus dejó claro que su principal objetivo ahora es encontrar paz y tranquilidad en su vida personal. “Ya le eché tierra a este caso. No quiero seguir hablando de ello ni arrastrando más conflictos. Lo que quiero es que todos estemos tranquilos”, comentó el modelo.

Israel Dreyfus fue estafado con 130 mil soles. (Foto: Captura de IG)

Alejandra Baigorria revela que tiene el video de Vania Bludau y Mario Irivarren

Alejandra Baigorria señaló que parte de la confusión se origina porque las imágenes difundidas no muestran la secuencia completa del momento que vivieron Vania y Mario en su matrimonio.

“No se han visto las imágenes completas”, afirmó en su declaración, subrayando que solo ella presenció toda la situación. Pese a la polémica, dejó en claro que no tiene intención de polemizar ni ahondar en el tema: “Pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es”.

La empresaria también evitó brindar más detalles sobre los hechos ocurridos durante la celebración, reafirmando que prefiere mantenerse al margen de los rumores y especulaciones que rodean a sus invitados.

¿Vania Bludau y Mario Irivarren escondieron algo? Alejandra Baigorria tiene el video que puede aclarar todo. Infobae Perú / Captura TV - Willax