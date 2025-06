Anderson Santamaría pagó cena con Onelia Molina y no sería la primera vez que salen tras ruptura con Mario Irivarren

Magaly TV La Firme revela un ampay de Onelia Molina y Anderson Santamaría: ¿Se están conociendo? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme del 18 de junio, la periodista Magaly Medina compartió una impactante nota en la que se mostró a Onelia Molina, ex pareja de Mario Irivarren, disfrutando de una noche junto a Anderson Santamaría, defensor de la selección peruana, en un restaurante de Barranco.

Las cámaras de la ‘urraca’ captaron a ambos disfrutando de una cena en un ambiente relajado, lo que generó sorpresa entre los seguidores, ya que hasta ese momento se desconocía cualquier tipo de relación entre ellos.

El momento fue aún más revelador, puesto que según las imágenes mostradas en el programa, Anderson demostró ser todo un caballero al pagar la cuenta de la cena. Mientras los dos conversaban animadamente con unos amigos, la modelo pide la cuenta y el futbolista fue captado cuando pasó su tarjeta de crédito a uno de sus acompañantes para saldar el consumo.

Después de la cena, Onelia Molina se dirigió hacia su auto y se fue sola a su casa, mientras que Anderson Santamaría se despidió de sus amigos y dejó el local minutos después, sin ningún tipo de contacto con la joven en ese momento.

No sería la primera cita

Este encuentro ha generado gran expectación entre los seguidores del programa, pues la ex de Mario Irivarren y el defensor de la selección peruana no habían sido relacionados públicamente antes. Sin embargo, como reveló Magaly Medina en su emisión, no sería la primera vez que ambos comparten una salida.

De acuerdo con las fuentes del programa, el 11 de junio, a través de un video enviado por el ‘chismefono’, se vio a Anderson Santamaría disfrutando de una comida junto a una joven con cabello negro oscuro, que según los rumores, sería precisamente Onelia Molina.

Como se sabe, la joven se encuentra soltera luego de su ruptura con Mario Irivarren, con quien mantuvo una relación amorosa durante dos años. Tras el fin de su relación con el chico reality, Onelia ha mantenido su vida personal en un perfil bajo, sin compartir en sus redes sociales demasiados detalles sobre su vida privada.

Sin embargo, su salida con Santamaría ha despertado curiosidad entre sus seguidores, quienes han comenzado a especular sobre una posible amistad o incluso una nueva relación entre ambos. Auque la modelo en sus redes sociales aceptó que estaba saliendo a disfrutar de su soltería, se desconocía que estuviera en salidas con el deportista.

Cabe destacar que, a pesar de la evidencia de la salida juntos, la odontóloga de profesión no publicó nada en sus redes sociales sobre su encuentro con el futbolista. En lugar de eso, la chica reality optó por compartir otras historias, lo que para algunos podría haber sido un intento de desviar la atención de la cena con Anderson Santamaría.

Sin embargo, el silencio de Onelia Molina ha intensificado los rumores y especulaciones sobre su relación con Anderson Santamaría, defensor de la selección peruana. Se espera que la modelo se pronuncie en las próximas horas acerca de esta nueva amistad.

Onelia Molina revela el motivo de su ruptura con Mario Irivarren

La odontóloga también destacó que sus decisiones se basaron en hechos concretos y que, con el tiempo, la verdad saldría a la luz.

“Yo tomé una decisión con base en algo y las cosas caen por su propio peso”, indicó la profesional. Aunque no detalló lo sucedido, su declaración dejó entrever que la boda en la que Mario y Vania se encontraron fue un punto de quiebre, y que, aunque en su momento no habló, la situación no pasó desapercibida para ella.

