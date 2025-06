¿Qué significa que una persona sea desordenada, según la psicología?

El desorden físico, como habitaciones revueltas u objetos fuera de lugar, puede reflejar una personalidad flexible y creativa según la psicología- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desorden, tradicionalmente interpretado como una señal de pereza, descuido o desinterés, es visto desde la psicología contemporánea como un comportamiento mucho más complejo. Especialistas en salud mental advierten que no siempre debe entenderse como un problema funcional. De hecho, puede decir bastante sobre la personalidad, el estilo cognitivo e incluso la forma de sentir de una persona.

Desde ambientes caóticos con objetos fuera de lugar hasta dificultades para organizar el tiempo o priorizar tareas, el desorden adopta distintas formas. La psicóloga clínica argentina Patricia Faur explicó en entrevistas recientes que, en algunos casos, “el desorden representa una forma de resistencia a estructuras impuestas por lo social”. En ese sentido, puede interpretarse como una respuesta inconsciente —o incluso deliberada— a una cultura que valora la eficiencia, la planificación y el orden casi como sinónimos de éxito.

Para algunas personas, especialmente aquellas con perfiles creativos o con agendas laborales abrumadoras, el desorden no interfiere significativamente en su vida cotidiana, y mucho menos en su productividad.

Especialistas indican que no todo tipo de desorganización representa un problema funcional ni requiere intervención profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de desorden y su impacto en la vida diaria

La psicología distingue entre varios tipos de desorganización, cada uno con implicancias diferentes:

Desorden físico : hace referencia a espacios como habitaciones, escritorios o mochilas donde los objetos no están organizados de forma convencional.

Desorden emocional : implica la dificultad para gestionar las propias emociones, identificar sentimientos o reaccionar de manera ordenada ante los estímulos afectivos.

Desorden temporal o de prioridades: se manifiesta cuando la persona tiene dificultades para establecer qué tareas deben hacerse primero o cómo administrar eficazmente su tiempo.

El primero suele ser más visible, pero los dos últimos pueden tener un impacto más profundo en la vida de quienes los padecen. No obstante, en muchos casos, estas formas de desorden conviven con una gran capacidad de adaptación, pensamiento lateral y apertura al cambio, cualidades que no necesariamente tienen quienes siguen estructuras rígidas.

Creatividad y caos: una relación no tan inesperada

El desorden emocional y la dificultad para gestionar el tiempo son otras formas menos visibles de desorganización personal

Varios estudios académicos, entre ellos una investigación publicada en Psychological Science, han encontrado una correlación entre entornos desordenados y mayor creatividad. Los investigadores observaron que los participantes que trabajaban en habitaciones desorganizadas proponían ideas más originales que aquellos que lo hacían en espacios impecables.

Esto no significa que el caos sea condición para la creatividad, pero sí que un entorno no estructurado puede liberar a la mente de convenciones, facilitando conexiones nuevas y soluciones no tradicionales a los problemas. Así lo explica Kathleen Vohs, una de las autoras del estudio: “Los entornos desordenados parecen inspirar a romper con la tradición, lo que puede producir ideas nuevas”.

Las personas que trabajan en áreas como el arte, la escritura, la música o el diseño suelen describir su espacio de trabajo como un “desorden funcional”. Aunque desde afuera pueda parecer caótico, ellos conocen perfectamente la ubicación de sus herramientas, y la disposición del entorno responde a un orden propio.

El desorden como elección, no como déficit

Desde la perspectiva de la psicología humanista, conductas como el desorden pueden ser vistas como una manifestación de autenticidad y autorregulación. En esta corriente, se destaca la importancia de aceptar estilos de vida que no necesariamente se ajustan a las normas convencionales.

Estudios en psicología han encontrado una relación entre entornos desordenados y mayor capacidad para generar ideas originales

“No todas las personas necesitan orden para sentirse en paz o ser productivas”, comenta la psicóloga peruana María del Pilar Gonzales, especializada en conducta adaptativa. “En algunos casos, lo que parece un desorden externo es simplemente la forma que tiene una persona de conectar con su entorno y organizarse a su manera”.

La clave, según los expertos, es distinguir cuándo el desorden es parte de una personalidad flexible o creativa, y cuándo empieza a generar conflictos, ansiedad o malestar. Si una persona pierde objetos con frecuencia, olvida citas importantes o siente que no puede cumplir con sus responsabilidades, entonces sí podría estar enfrentando un problema de organización que requiere atención profesional.

¿Debe tratarse el desorden?

No hay una respuesta única. La psicología no considera el desorden como un trastorno por sí mismo, pero sí puede estar vinculado a otras condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad crónica o incluso cuadros depresivos, donde la falta de energía lleva a descuidar el orden del entorno.

En esos casos, sí puede ser útil trabajar con un terapeuta para desarrollar habilidades de planificación, regulación emocional y gestión del tiempo. Sin embargo, si el desorden no interfiere con la calidad de vida ni genera angustia, no necesariamente debe ser modificado.