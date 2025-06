¿Qué construcciones deben ser prioridad en los planes de reforzamiento sísmico en el Perú?

Las edificaciones esenciales: sin ellas, no hay respuesta possible, resulta incomprensible que en un país sísmico, edificios clave para la respuesta a emergencias aún carezcan de las garantías estructurales necesarias. Los hospitales, colegios, estaciones de bomberos, comisarías y centros de operaciones de emergencia deberían ser los primeros en las listas de reforzamiento. No solo por su valor económico, sino porque de su funcionamiento inmediato depende la vida y la recuperación de miles.