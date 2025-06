Magaly Medina expone imágenes de Christian Bravo besando a su ¿esposa?: “Lo vamos a saber antes que termine el programa”

Magaly Medina analiza el beso público de Christian Bravo con su esposa: ¿Qué está pasando con el chef y coach de vida? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme transmitida este 17 de junio, la conductora Magaly Medina presentó un supuesto ampay que involucra al conocido periodista y coach de vida, Christian Bravo.

En el clip, se puede ver al chef abrazando a una mujer en plena vía pública, dándole un beso y despidiéndose de ella con una sonrisa. La situación llamó la atención debido a que la mujer en cuestión parecía ser Erika Benavides, la esposa de Bravo, con quien había sido visto en varias ocasiones, y quien también ha sido mencionada públicamente como la pareja del chef y exdueño de restaurantes.

¿Es su esposa? Magaly Medina cuestiona el ampay de Christian Bravo tras ver un beso público. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Aquí nomás, cerquita del canal, nos lleva la atención una pareja que se mete un abrazote. Ella le da un besito al pata, chapan, se abrazan con su sobadita de espalda, pero ¿quiénes serán?”, se escucha decir a la voz en off en la nota, mientras el video mostraba el momento del beso entre Bravo y la mujer.

“¡Ah! Es el chef y ahora coach, Christian Bravo. Le mete un beso a la chica y ella se va, dejándolo con una sonrisa de oreja a oreja”, continuó, mientras se mostraban las imágenes. Sin embargo, el programa no se limitó solo a las imágenes del supuesto ampay.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Erika Benavides le dice a Christian Bravo que es un honor ser su esposa

En medio de la nota se compartió un extracto de un video anterior en el que Erika Benavides, la esposa de Christian Bravo, lo felicitaba públicamente.

“Esa chica sería su esposa, esa que hace solo unos meses atrás se mostraba feliz de los logros de Cristian Bravo. ‘Te amo mi amor, me siento orgullosa de ti, gracias por todo, es un honor ser tu esposa’”, se le escucha decir a la señora cuando estuvo presente en la publicación del libro de Bravo.

¿Es su esposa? Magaly Medina cuestiona el ampay de Christian Bravo tras ver un beso público. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina piensa que es la esposa de Christian Bravo

Con una mezcla de curiosidad y suspenso, Magaly dejó claro que, a pesar de que las imágenes parecían mostrar a Bravo con una mujer desconocida, no se podía afirmar con certeza que no fuera su esposa.

“A mí me parece que sí es su esposa, físicamente se parecen, pero las imágenes están tomadas de noche y no se ve bien el ángulo. Pero bueno”, agregó Magaly, dejando abierta la posibilidad de que las circunstancias pudieran ser diferentes a lo que se estaba observando.

¿Es su esposa? Magaly Medina cuestiona el ampay de Christian Bravo tras ver un beso público. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

A lo largo del programa, Magaly también cuestionó la situación de los dos protagonistas del ampay, haciendo hincapié en el hecho de que estaban en la vía pública, en donde cada uno de ellos manejaba su propio vehículo.

“Porque si están en la calle, cada uno maneja su carro, seguro se están despidiendo y cada uno tiene carros diferentes. Bueno, no lo sabemos, pero si no es su esposa, lo vamos a saber antes que termine el programa”, comentó.

La conductora de Magaly TV La Firme también se mostró consciente de la situación que se estaba generando, y aclaró que no podía afirmar nada con certeza, ya que no tenía pruebas definitivas de lo que realmente ocurría en las imágenes. “No sabemos, no podemos afirmar algo que no sabemos. A mí me parece que sí es su esposa, pero las imágenes están tomadas de noche y no se ve bien el ángulo. Pero bueno”, concluyó.

Magaly Medina analiza el beso público de Christian Bravo con su esposa: ¿Qué está pasando con el chef y coach de vida? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme