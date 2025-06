‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy martes 17 de junio

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

La modelo dejó en el aire la interrogante de si su relación con Mario Irivarren había llegado a su fin antes de asistir a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Las cámaras no tardaron en mostrar una foto filtrada de Vania y Mario abrazados en la pista de baile durante dicha boda, lo que avivó aún más los rumores de un posible romance entre ambos, especialmente dado que la foto fue tomada poco antes del final del romance entre Irivarren y Molina.

No conforme con eso, el exalcalde fue más allá y amenazó con llevar a Magaly a prisión por realizar comentarios sobre su familia. Según sus declaraciones, él y su padre habían logrado encarcelarla anteriormente, lo que provocó una firme respuesta de Magaly Medina, quien aclaró que, aunque sus declaraciones eran fuertes, ella no era ni jueza ni parte del sistema judicial, y que las acciones legales solo podían ser tomadas por la justicia, no por la voluntad de los involucrados.