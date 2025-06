Evelyn Vela responde furiosa contra cantante de Dúo Idéntico tras brutal agresión a su hermana: “No lo puedo permitir”

Evelyn Vela responde indignada tras agresión a su hermana, Magaly TV La Firme

Evelyn Vela alzó la voz con indignación luego de que su hermana, la exalcaldesa de Ica, Emma Luisa Mejía Venegas, fuera víctima de una brutal agresión por parte del cantante Carlos Alberto López Ramírez, integrante del grupo Dúo Idéntico. El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de junio y ha desatado una ola de indignación, especialmente tras conocerse la sanción impuesta al presunto agresor, apenas 43 jornadas de servicio comunitario.

Durante una reciente emisión del programa Magaly TV, la firme, Evelyn Vela rompió su silencio y narró con profunda molestia lo sucedido. No solo expresó su repudio al acto de violencia, sino que mostró pruebas de que desde el entorno del grupo musical intentaron silenciarla. “Él no me puede decir qué hacer, porque yo soy la hermana mayor de Emma y no voy a dejar que un hombre esté humillando de esa manera a mi hermana. Yo no lo puedo permitir”, declaró visiblemente indignada, mostrando un mensaje que recibió de uno de los integrantes de Dúo Idéntico, donde le pedían no hablar del tema.

Emma Mejía, madre de cuatro hijos, relató entre lágrimas el dramático episodio que vivió a manos de su esposo. Según contó, la violencia se desató luego de que le pidiera retirarse de una fiesta porque él estaba visiblemente mareado. Ya dentro del vehículo, el cantante la golpeó brutalmente con puñetes, hasta que un amigo de su madre logró intervenir para detener la agresión.

La gravedad del hecho ha generado indignación no solo en la familia de la víctima, sino también en gran parte de la opinión pública, especialmente por la medida judicial adoptada. Evelyn Vela no ocultó su molestia ante la sanción: “No puede ser posible que se esté burlando esta persona de mi hermana y le den 43 días, que es una gracia para él”, criticó en televisión nacional.

Convoca a marcha

Ante esta situación, la influencer decidió convocar a una marcha ciudadana en Ica para exigir justicia. La movilización, según anunció en vivo, se llevará a cabo este miércoles 18 de junio a las 3:00 p.m., teniendo como punto de concentración el frontis del restaurante San Isidro. “Por eso mañana vamos a hacer una marcha, todos los iqueños, por Emma y por todas las mujeres maltratadas en el Perú”, afirmó con firmeza.

Tanto Evelyn como su hermana dejaron en claro que seguirán luchando para que este tipo de agresiones no queden impunes y que ninguna mujer tenga que soportar maltratos sin recibir justicia.

Evelyn también se pronunció a través de sus redes, donde demuestra una vez la impotencia que siente ante lo ocurrido. “Que porquería de hombre resultaste Carlos Alberto López Ramírez. Nunca fuiste famoso con tu grupo musical el Dúo Idéntico, pero ahora lo serás por ser un hombre agresor”, escribió la influencer.

“Te crees machito pegándole a una mujer. Conozcan el verdadero yo de su cantante favorito idéntico. No estás sola Emma, nunca debemos quedarnos calladas. Hiciste bien en denunciarlo, pa’ lante como el elefante a partir de hoy”, fueron las palabras de la examiga de Melissa Klug.

