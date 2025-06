‘Dúo Idéntico’ se pronuncia tras agresión de Carlos López, pero Evelyn Vela revela que la llamaron antes para no salir en medios

‘Dúo Ídéntico’ niega apoyo al maltrato de Carlos López, pero revela que intentaron resolver el conflicto con Evelyn Vela en privado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme este 17 de junio, la conductora Magaly Medina abordó un tema más sobre violencia de género. En una entrevista vía Zoom, Emma Mejía y su hermana, Evelyn Vela, compartieron detalles sobre la agresión sufrida por Emma a manos de su esposo, el cantante Carlos López, vocalista del dúo romántico Idéntico.

Durante la entrevista, las hermanas hablaron abiertamente sobre los eventos que ocurrieron la noche en que la señora Mejía fue agredida y las repercusiones de este acto de violencia, tanto a nivel personal como social.

La agresión, que tuvo lugar en el estacionamiento de un local en Ica, fue el resultado de una discusión entre Emma y Carlos López después de una fiesta. Según el testimonio de las hermanas, la exalcaldesa de Ica había pedido a su esposo que se retiraran del evento, lo que aparentemente enfureció al cantante.

Como respuesta, el cantante la golpeó en el rostro y en diversas partes del cuerpo, dejándole un ojo morado y lesiones que requirieron atención médica. El episodio fue tan grave que Emma fue atendida por un médico y se le otorgó incapacidad médica por tres días. La denuncia fue presentada a la policía, lo que llevó a la detención de Carlos López, quien posteriormente fue liberado con una sentencia mínima de 43 días de servicio comunitario.

‘Dúo Idéntico’ se pronuncia tras agresión de Carlos López

Magaly Medina, en su característico estilo directo, no solo condenó la agresión de Carlos López, sino también las acciones del dúo Idéntico, el grupo musical al que pertenece el cantante. La conductora mostró el comunicado emitido por la banda en el que aseguraban que no respaldaban ni apoyaban ningún tipo de violencia, especialmente contra las mujeres.

“A nuestros seguidores y público en general: Los integrantes del equipo y de Idéntico queremos dejar en claro que no respaldamos ni apoyamos todo acto de violencia y más si es en contra de una mujer”, se lee en sus redes sociales.

No querían que se supiera

Sin embargo, lo que realmente causó indignación fue la revelación de que, horas antes de que se hiciera pública la denuncia, los integrantes del grupo habrían intentado intervenir de manera privada, pidiendo a la hermana de Emma, Evelyn Vela, que no hiciera pública la denuncia y que resolviera el asunto fuera de los tribunales.

Esto generó una gran controversia, ya que, aunque el grupo se pronunciaba en contra de la violencia, sus acciones no coincidían con sus palabras. “¿Ese comunicado de quién es?”, preguntó Magaly, visiblemente molesta. “El comunicado dice que no apoyan la violencia, pero, por otro lado, le escriben a la hermana de la víctima pidiéndole que no publique nada, que no haga la denuncia, que todo lo resuelvan sin intervención de la justicia”, agregó.

Para la conductora, este tipo de actitudes solo demuestra la hipocresía de algunos personajes del espectáculo, que pretenden dar una imagen de responsabilidad social mientras intentan evitar las consecuencias legales de sus actos. Magaly subrayó que, aunque el dúo Idéntico puede condenar públicamente la violencia, su intento por minimizar el incidente demuestra que, en realidad, están protegiendo a su miembro de la banda en lugar de apoyar a la víctima.

“Si antes no hizo nada para corregir su conducta y tratar de calmar o reeducar esa ira que tenía, pues ya no es tu problema. Acá todos son adultos y tienen que hacerse responsables por aquello que hacen y por lo que cometen”, expresó la conductora.

