Defensa de Patricia Benavides califica de “ridícula” la vigilia en apoyo a Delia Espinoza: “¿Están haciendo espiritismo?”

Abogado de Benavides critica vigilia a favor de Delia Espinoza y la califica de “ridícula”

La fiscal anunció que regresaría al Ministerio Público para intentar dialogar con Delia Espinoza y retomar sus funciones como fiscal de la Nación, cargo que actualmente desempeña Espinoza.

Este anuncio fue confirmado su abogado, Humberto Abanto quien defendió la legalidad de la decisión de la JNJ que repone a Benavides a la cabeza de la Fiscalía de la Nación.

“Ridícula”: así calificó la defensa de Benavides la vigilia de apoyo a Delia Espinoza. Foto: captura Exitosa

En entrevista para Exitosa, Abanto cuestionó la actitud de Delia Espinoza, quien pasó la noche en su despacho en la Fiscalía y también se burló de la vigilia que realizaron algunos trabajadores de la entidad mostrando su respaldo.

“Me parece gracioso, ridículo que la gente se junte con velitas ¿están haciendo espiritismo? ¿qué es eso? Nunca me han visto participar en esas cosas", declaró.

En ese sentido, Abanto defendió la legalidad de la resolución de la JNJ e instó a Delia Espinoza a obedecerla. El abogado recordó que cuando su defendida fue destituida, no hizo “pijamadas”, ni se atrincheró en su despacho.

Vigilia en el Ministerio Público.

“Más allá de hacer pijamadas, lo que se debe tener claro es que mientras haya una orden, esta es válida hasta que un juez no la anule. Así son las reglas en un estado democrático. A la señora (Delia) no le gustan las reglas, la incumple. La Sra. Benavides por ejemplo, no se atrincheró en la Fiscalía de la Nación, no organizó su pijamada, salió y punto”, agregó.

Posibles sanciones contra Delia Espinoza

Humberto Abanto informó que han solicitado a la Junta Nacional de Justicia que notifique a Delia Espinoza para que cumpla con la resolución emitida. De lo contrario —advirtió— podría ser objeto de una sanción.

El abogado explicó que la JNJ tiene la facultad de iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador Disciplinario contra la actual fiscal de la Nación, lo que podría derivar en su suspensión del cargo.

“La JNJ podría someterla (a Delia Espinoza) al Procedimiento Administrativo Sancionador Disciplinario y si no hace caso, la puede suspender“, advirtió.

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a otros fiscales, realizan una vigilia en la sede del Ministerio Público ante el intento de retorno de Patricia Benavides. Canal N

Asimismo, Abanto calificó de “show” la denuncia realizada por Espinoza sobre el supuesto intento forzado de ingreso de Patricia Benavides a la sede del Ministerio Público. Afirmó que, en realidad, fue su defendida quien resultó agredida durante ese episodio.

“(Delia Espinoza) hizo un show de que hay un golpe contra la democracia, pero ella no es una funcionaria elegida, es una funcionaria designada (...) Nosotros hemos pedido a la Junta Nacional de Justicia que use los apremios que la ley le faculta para requerir a la señora Espinoza a que cumpla lo ordenado,” señaló.

Abogado Humberto Abanto queda libre de restricciones gracias a la Ley 32130 del Congreso. Foto: Andina

Crisis en el Ministerio Público

La crisis en el Ministerio Público se desató tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y declarar nulo el proceso sancionador que llevó a su destitución.

Si bien esta resolución no impide que continúe siendo investigada, implica que el procedimiento que motivó su salida regresa a su etapa inicial.

Benavides intentó ingresar a su despacho la mañana del 16 de junio, pero se encontró con la puerta cerrada. En respuesta, la actual fiscal de la Nación defendió su cargo y se negó a abandonar la oficina.

Andy Carrión opina sobre resolución que restituye a Patricia Benavides

Aunque la defensa de Benavides sostiene que la decisión de la JNJ tiene pleno sustento legal, especialistas en derecho constitucional han recordado que el nombramiento del fiscal de la Nación es una competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos.

Por ello, advierten que, aunque Patricia Benavides puede ser reincorporada como fiscal suprema, no está habilitada para retomar la jefatura del Ministerio Público.