El aseo diario, especialmente tras actividades físicas intensas, es clave para evitar enfermedades cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene personal es fundamental para mantener una buena salud. Tomar un baño diario no solo elimina el sudor, la suciedad y las bacterias de la piel, sino que también ayuda a prevenir enfermedades infecciosas y mantener una apariencia saludable. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), el aseo diario, especialmente en temporadas de calor o tras actividades físicas intensas, es clave para evitar enfermedades cutáneas, infecciones respiratorias y problemas en la piel.

Cuando se realiza ejercicio, el cuerpo suda para regular la temperatura interna. Ese sudor contiene toxinas, sales y bacterias que, si permanecen en la piel demasiado tiempo, pueden causar irritaciones, mal olor o infecciones. Por eso, bañarse después de entrenar no es solo una cuestión de comodidad, sino de salud. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que no es recomendable bañarse de inmediato tras una rutina de ejercicios intensos. El cuerpo necesita un tiempo para estabilizarse antes de exponerse al agua, sobre todo si está muy fría.

¿Cuánto tiempo después de hacer ejercicio es recomendable bañarse?

Lo ideal es esperar entre 10 y 20 minutos después de terminar una rutina de ejercicio antes de tomar una ducha. Este tiempo permite que el cuerpo se enfríe gradualmente y que el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura corporal vuelvan a niveles normales.

Pasar de un estado de alta temperatura interna a una ducha fría o caliente puede causar alteraciones en el sistema circulatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la actividad física, la circulación sanguínea se acelera, los vasos sanguíneos se dilatan y la piel se calienta debido al esfuerzo físico. Si se entra a la ducha demasiado rápido, especialmente con agua fría, puede haber un choque térmico que afecte negativamente la circulación e incluso provocar mareos, desmayos o calambres.

Por otro lado, esperar más de 30 o 40 minutos después de hacer ejercicio para ducharse tampoco es ideal, ya que la transpiración acumulada puede generar mal olor y aumentar el riesgo de infecciones cutáneas.

¿Por qué es recomendable esperar un tiempo para bañarse después de hacer ejercicio?

Esperar un corto período antes de ducharse ayuda al cuerpo a hacer una transición segura del estado de esfuerzo al de reposo. Esta espera tiene varios propósitos importantes:

Evita cambios bruscos de temperatura corporal : pasar de un estado de alta temperatura interna a una ducha fría o caliente puede causar alteraciones en el sistema circulatorio.

Permite una recuperación progresiva del ritmo cardíaco : al finalizar una rutina, es importante realizar ejercicios de enfriamiento (como estiramientos o caminatas suaves) que ayuden al corazón a volver a su ritmo normal.

Reduce el riesgo de lesiones musculares : una ducha con agua muy fría justo después del ejercicio puede provocar una contracción repentina de los músculos, aumentando el riesgo de lesiones.

Mejora la eficacia de la ducha: cuando el cuerpo ya ha dejado de sudar, el baño es más efectivo para limpiar la piel y eliminar toxinas. De lo contrario, seguirás transpirando incluso después de haberte duchado.

Beneficios de bañarse después de hacer ejercicio

El baño después de ejercitarse actúa como una pausa mental, promoviendo la relajación y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es importante esperar un poco, bañarse después del ejercicio tiene múltiples beneficios físicos y psicológicos:

Elimina el sudor y las toxinas : ayuda a limpiar la piel y prevenir irritaciones, acné corporal o infecciones por hongos.

Relaja los músculos : una ducha con agua tibia ayuda a reducir la tensión muscular y alivia el dolor post-entrenamiento.

Mejora la circulación : el agua templada estimula el flujo sanguíneo y contribuye a una mejor oxigenación de los tejidos.

Disminuye el estrés : el baño después de ejercitarse actúa como una pausa mental, promoviendo la relajación y el bienestar emocional.

Favorece el descanso: si haces ejercicio por la tarde o noche, ducharte después puede ayudarte a dormir mejor, ya que reduce la temperatura corporal gradualmente y promueve un estado de calma.