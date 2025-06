Álvaro Paz de la Barra acusa a Magaly Medina de causar problemas de salud en Sofía Franco: “Le salió la tiroides”

Álvaro Paz de la Barra acusa a Magaly Medina de ser responsable de la enfermedad de Sofía Franco: “La tiroides le salió por todo esto”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Grave denuncia. En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 16 de junio, Magaly Medina no dudó en responder con contundencia a las acusaciones de Álvaro Paz de la Barra, quien la había señalado como la responsable de los problemas de salud de su esposa, Sofía Franco.

El exalcalde de La Molina afirmó que la conductora había “enfermado” a su esposa, debido a los comentarios expuestos en el programa de televisión, que habrían afectado la salud emocional de Sofía, hasta el punto de desarrollar problemas de tiroides.

En su respuesta, Magaly Medina rechazó rotundamente esas acusaciones, indicando que el único responsable de la exposición pública de su familia era el propio Álvaro Paz de la Barra. La conductora no solo defendió su postura, sino que también criticó el intento del exalcalde de utilizar su influencia para encarcelarla debido a las imágenes que difunde en su espacio televisivo.

Magaly Medina responde a las acusaciones de Álvaro Paz de la Barra: “No soy responsable de la salud de Sofía Franco”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“No tengo la culpa de la reputación ni de la opinión que la gente tiene de él”, sentenció la periodista, enfatizando que no se podía responsabilizar a los medios de comunicación por los hechos que ya eran de conocimiento público.

Magaly también se refirió a la acusación de que Sofía Franco había desarrollado problemas de tiroides a raíz de su exposición en los medios. La conductora no solo calificó esta afirmación como falsa, sino que compartió el extracto de la entrevista que dio Álvaro, donde subrayó que los problemas de salud de Sofía Franco estaban registrados médicamente, y que estos no podían ser atribuibles a su trabajo periodístico.

“Sofía no quería en ese momento porque estaba en la televisión, pero ella me dijo, ‘Álvaro, ya sabes que ya no podemos estar así, yo voy a cuidar la integridad de mi familia’”, explicó el político, sugiriendo que el verdadero responsable de la situación era Álvaro Paz de la Barra, quien había expuesto públicamente a su esposa y familia.

“Usted denigró a su esposa”

La conductora de Magaly TV La Firme hizo hincapié en que la situación no debía ser tomada a la ligera, ya que había sido Paz de la Barra quien, en su momento, había denigrado públicamente a su esposa.

“El primero que denigró a su esposa y a su familia es él”, expresó, haciendo alusión al incidente ocurrido cuando Sofía Franco fue llevada por la policía a la comisaría. “Cuando él llama al serenazgo y a la policía, la llevan a ella arrastrándola y la meten en un calabozo en la comisaría de La Molina, ella gritaba el nombre de su hijo. Ese video lo vamos a seguir viendo una y otra vez”, agregó Magaly.

A lo largo de la conversación, Magaly Medina también criticó la actitud de Paz de la Barra, quien, en su opinión, trataba de borrar de un plumazo el pasado y sus acciones. “Si tú cometiste eso y ahora lo quieres borrar de un plumazo, estás mal”, dijo la conductora, aludiendo a la campaña política de Paz de la Barra, quien ahora busca postularse a un cargo de mayor responsabilidad.

Magaly también se refirió a las críticas que Paz de la Barra había hecho sobre la cobertura que ella y su programa habían brindado a la situación de Sofía. Según la conductora, ella había actuado de manera responsable al ofrecer ayuda a Sofía, proporcionándole incluso un abogado y psicólogos, cuando nadie más estaba dispuesto a brindarle apoyo.

“Este programa fue el que le puso un abogado, que le puso un psicólogo, el que llamó al Ministerio de la Mujer para que acudieran en su defensa”, recordó Magaly.

