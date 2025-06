Esposo de la ministra de la Mujer trabaja en su cartera y fue absuelto durante su gestión

Fanny Montellanos, ministra de la Mujer. (Foto: Andina)

Eduardo Rodríguez Paz, esposo de la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos, continúa vinculado laboralmente a ese ministerio, pese a haber sido investigado por la desaparición de más de 358 mil prendas destinadas a donaciones, con un valor superior a los 598 mil soles. La absolución de Rodríguez se produjo bajo la gestión de su esposa y estuvo a cargo de funcionarios designados por ella.

El caso fue dado a conocer por Panorama, dominical de Panamericana Televisión, que reportó que Rodríguez Paz desempeñaba el cargo de encargado de almacén dentro del Ministerio de la Mujer cuando se produjo la pérdida de un lote de vestimenta donado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

La donación estaba compuesta por más de 704 mil prendas —entre calentadores, trusas, polos, brasieres y guantes— destinadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante varios meses, Rodríguez firmó la conformidad de ingreso de las prendas al almacén. No obstante, al realizarse un inventario, se evidenció la ausencia de más de 358 mil unidades. La investigación administrativa, iniciada por la Secretaría Técnica del ministerio en octubre de 2024, identificó responsabilidad funcional por parte del servidor.

El informe señaló que “no habría controlado todas las acciones del almacén del Ministerio de la Mujer para la recepción y almacenaje de bienes donados por la SUNAT” y calificó su actuación como “una manifestación de negligencia en el desempeño de funciones”.

Pese a esta conclusión, el área de Recursos Humanos del ministerio decidió no aplicar la sanción propuesta. Posteriormente, la Secretaría General formalizó la absolución de Rodríguez. Ambos órganos estaban encabezados por personas nombradas por la ministra Montellanos: Carlos Bereche García en Recursos Humanos y Jessyca Díaz Valverde como secretaria general.

Consultado por el programa periodístico, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, sugirió que podría haber existido una decisión condicionada por vínculos jerárquicos.

“Es muy posible que esta persona de Recursos Humanos, que le debe el puesto a la ministra, no haya querido quedar mal con ella y absolvió al marido. Yo no tengo dudas, no es necesario que tengamos la llamada grabada. Hay una sucesión de hechos”, afirmó.

En tanto, el Ministerio de la Mujer respondió a través de un comunicado que Eduardo Rodríguez cuenta con licencia sin goce de haber, autorizada conforme a la normativa vigente.

El pronunciamiento institucional también precisó que, si bien se abrió un procedimiento disciplinario contra Rodríguez por presuntas omisiones en la recepción de las donaciones, la Secretaría General concluyó que él no fue el responsable designado para esa función, la cual estaba formalmente a cargo de otros trabajadores mediante Cartas Poder.

Comunicado del MIMP.

El órgano instructor del procedimiento también consideró que existieron “irregularidades jurídicas” en el proceso administrativo sancionador, recomendando su archivo. El comunicado concluye afirmando que todas las actuaciones del ministerio se llevaron a cabo respetando el debido proceso y la legalidad vigente.

Eduardo Rodríguez evitó dar declaraciones a la prensa. En imágenes difundidas por el dominical, se lo observa respondiendo de forma hostil a un reportero que intentó obtener su versión sobre el caso. Por su parte, la ministra Montellanos no ha ofrecido declaraciones públicas respecto al vínculo laboral de su esposo ni sobre su absolución.

Hasta la fecha, no se ha reportado la recuperación de las prendas desaparecidas ni se ha iniciado una nueva investigación fiscal sobre el caso. El ministerio no ha indicado si se han reforzado los controles internos para evitar hechos similares en el futuro.