Rafael López Aliaga registra 51% de desaprobación en medio de su anunciado retiro de la alcaldía de Lima

Fuente: Canal N

La gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, registra actualmente un 51% de desaprobación ciudadana, según la más reciente encuesta de Datum Internacional publicada este domingo por el diario El Comercio.

El resultado llega en un contexto marcado por su anunciado retiro temporal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evaluar una eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de 2026. En contraste, un 42% aprueba su administración, mientras que un 7% no precisa opinión.

La desaprobación hacia el burgomaestre ha mostrado ligeras fluctuaciones en los últimos meses. En abril se ubicó en 57%, en marzo en 56% y en febrero fue de 50%. Por otro lado, la aprobación también ha tenido variaciones: en abril fue de 40%, en marzo 41% y en febrero alcanzó el 46%.

La encuesta se realizó sobre una base de 400 entrevistados en Lima Metropolitana, como parte de un estudio nacional con una muestra de 1.203 personas. Fue aplicada de manera presencial en hogares, y el margen de error es de ±2,8%, con un nivel de confianza del 95%.

La semana pasada, López Aliaga anunció que adelantará su retiro temporal de la alcaldía, inicialmente previsto para octubre, y ahora considera hacerlo entre julio y agosto. “Ese tema (postular a la Presidencia) lo quiero considerar en la presencia de Dios, porque para mí es muy importante ver qué mensaje tengo de Dios. Sé que van a tomarme el pelo por esto, cualquier cosa que digo lo ridiculizan, pero es la verdad. Hago un retiro, trato de captar la voluntad de Dios”, explicó a RPP desde el Palacio Municipal.

“Conociéndolos, van a sacar memes de todo tipo, voy a hacer oración y voy a tratar de escuchar a Dios. (...) Lo he dicho públicamente, voy a darme dos días para pensar bien sobre mi vida. Todavía no lo tengo claro, pero puede ser a fines de julio o agosto, porque una decisión como esta es muy complicada”, agregó.

En una entrevista previa en Bethel Radio, el líder de Renovación Popular ya había indicado que la presión sobre una posible renuncia era constante. “Es una pregunta recurrente (si voy a renunciar a la MML), pero tengo que terminar mi trabajo de alcalde, por lo menos hasta octubre, dejar obras avanzadas, ya casi terminadas, para tomar dos días de retiro. Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien”, declaró entonces.

Recordó que su mandato como alcalde termina en diciembre de 2026, pero la ley lo obliga a renunciar si desea postular a la presidencia en las elecciones de abril de 2026. “No puedo ser irresponsable de tomar una decisión así. En política en Lima no es broma, menos en la política de todo el Perú. No es un tema de apetito, es una cruz”, expresó en ese mismo diálogo, donde anticipó que la fecha clave para su decisión sería “entre el 11 y el 12 de octubre”.

Rafael López Aliaga

También se refirió al motivo por el cual, en ocasiones anteriores, aseguró que no abandonaría el cargo para preparar una candidatura. “Yo he dicho eso, en su momento (porque) hubo varias reuniones con mucha gente de Perú y fuera, incluso con la embajadora de EE.UU. Había gente que me decía ‘no asumas como alcalde, anda a la Presidencia’, y yo dije ni hablar”, agregó.

Precisó que su rechazo a dimitir a la alcaldía de Lima respondió, principalmente, al deseo de evitar comparaciones con el exburgomaestre de La Victoria, George Forsyth, quien dejó su cargo para postular en las elecciones de 2021.

La autoridad limeña no logró alcanzar la Presidencia en las elecciones de 2021, tras una campaña basada en mensajes de odio, teorías de conspiración y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y quedó en tercer lugar en la primera vuelta, con el 11.75 % de los votos válidos.