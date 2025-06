Paco Bazán habla de sus viajes con Susana Alvarado y su deseo de volver a ser padre: “Si Dios me regala otro hijo, seré feliz”

Paco Bazán se sincera sobre su paternidad y su vida personal. Composición Infobae/ IG/ Revista 24.7

En el Día del Padre, Paco Bazán se muestra más reflexivo y emotivo que nunca. En una sincera entrevista, el conductor de televisión, exfutbolista y actor compartió detalles de la etapa más importante de su vida, la paternidad. Padre de tres hijos, Bazán asegura que su mayor motivación diaria son ellos.

“Mis hijos viven conmigo un mes de forma permanente, y otro mes quizás no tanto, pero siempre trato de no perderme los momentos importantes para ellos. Quiero que, cuando sean adultos, recuerden que su papá estuvo ahí, disfrutando con ellos. Mi familia son mis hijos y yo”, declaró a la Revista 24.7.

Consciente de la responsabilidad que implica ser un buen referente, Paco también habló sobre su deseo de retomar la universidad y concluir sus estudios de periodismo. “Cuando ellos tengan 18 años y digan ‘No voy a estudiar’, ¿con qué autoridad moral podría decirles algo? Quiero ser un buen ejemplo para mis hijos”, confesó, reconociendo que predicar con el ejemplo es una de las lecciones más valiosas que puede darles.

Paco Bazán expresa su deseo de volver a ser padre. Revista 24.7

Defiende sus viajes

Actualmente, Paco Bazán mantiene una relación sentimental con Susana Alvarado, integrante del grupo Corazón Serrano, a quien describe con admiración. “Es una hormiguita, es muy trabajadora”, dijo sobre su pareja.

Además, defendió sus viajes y lo feliz que se ha pemitido ser junto a su pareja. “¿Si soy feliz? Eso creo que se nota. ¿Seguiré viajando? Bueno, este año ya no, porque se acabaron mis vacaciones. Yo nunca había tomado un receso, es primera vez en 8 años que tomo un receso. Nunca había tenido la oportunidad de permitirme un viaje, es primera vez que ha ocurrido y te soy honesto, en mi vida, yo nunca había tenido espacios para mí, y han ocurrido dos viajes seguidos este año, motivado y he disfrutado de eso, claro”, explicó.

Paco Bazán y Susana Alvarado. IG

“Nunca me había divertido tanto, y nunca había sido tan reconfortado”, agregó, prefiriendo no dar mayores detalles al respecto.

Consultado por si le gustaría volver a ser papá, el conductor de TV no descartó la idea, indicando que sería muy feliz si es la voluntad de Dios. “Soy un hijo de Dios, Desde mi mirada cristiana, creo que no es nuestra voluntad. No es lo que yo quiera, sino es lo que Dios quiera para mí. Si la voluntad del Señor es regalarme esa posibilidad, yo sería muy feliz, porque sé que es la voluntad de Dios", indicó muy convencido Paco Bazán, quien ya tiene 3 hijos.

Susana Alvarado y Paco Bazán en Punta Cana. Instarándula /IG

Aclara que no es amigo de Magaly Medina

Más allá de su rol familiar, Paco también tuvo palabras para figuras del espectáculo con quienes ha compartido experiencias. Sobre Gisela Valcárcel, con quien trabajó en El Gran Show, no dudó en llenarla de elogios. “Es la número uno del entretenimiento. Gisela dedicaba tiempo a enseñarnos; todo ensayo estaba cronometrado y practicado. Fue una verdadera universidad, una maestría acelerada”, afirmó, destacando la disciplina y entrega de la popular conductora.

En otro momento de la conversación, Bazán abordó el distanciamiento con Magaly Medina, una figura clave en su trayectoria mediática. Visiblemente afectado por la situación, se mostró respetuoso y conciliador. “Lamento profundamente la situación que estoy pasando con ella. Aunque no somos amigos, le tengo un gran aprecio, basado en la admiración. Por eso nunca le he contestado. No sé qué se quebró ni qué no, sinceramente, creo que estamos atravesando un bache. Sólo espero que pase pronto. Ella es un animal televisivo”, aseguró.

Paco Bazán y Magaly Medina están distanciados. IG.

La delicada situación de su madre

Finalmente, el conductor reveló uno de los capítulos más duros de su vida, el delicado estado de salud de su madre desde el 2021, tras un infarto cerebral que la dejó en estado vegetal. “Es hemipléjica. Nunca más pudo hablar, nunca más nos reconoció. Ahí la tenemos en casa con mucho amor, pero es mi madre, y su salud se ha ido resquebrajando”, contó conmovido.

“Al principio yo miraba esto como una maldición. ¿Por qué? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a nosotros? Y después entendí desde una mirada de fe, que no hay maldición en la vida. Yo vivo con mi mamá, la cuido, cuando se requiere atención urgente, yo soy el adulto responsable que está ahí”, agregó al comunicador de 44 años.

Paco Bazán - Perú - mayo 2025