Paco Bazán responde a Magaly Medina por llamar ‘cumbiambera’ a Susana Alvarado: “Vino con discriminación”

Paco Bazán salió en defensa de Susana Alvarado | ATV

La noche del miércoles 22 de mayo, Paco Bazán interrumpió la programación habitual de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ para defender su pareja sentimental, Susana Alvarado. La reacción del conductor se dio tras los comentarios de Magaly Medina en su programa de espectáculos, donde se refirió a la vocalista de Corazón Serrano como “cumbiambera”, un término que —según el exfutbolista— fue empleado con una intención despectiva

Durante la emisión de ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista comentó: “Paco estaba paseando con su cumbiambera. Ay, verdad que no le gusta que le digan cumbiambera, pero yo digo, ¿a las que cantan salsa no se les dice salsera? Entonces, a las que cantan cumbia se les dice cumbiambera, y así ha sido antes de que él esté enamorado. No sé por qué se siente tan susceptible al respecto, ¿cuál es el problema? Antes no le molestaba”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Paco Bazán, quien visiblemente incómodo, tomó la palabra al final de su programa para expresar su rechazo hacia lo que consideró una forma de desprecio hacia la mujer que lo acompaña. Si bien aclaró que no le incomoda el término en sí, sí cuestionó la intención con la que se empleó en ese contexto.

Paco Bazán defiende a Susana Alvarado tras comentarios de Magaly Medina.

“A mí particularmente no me molesta que a Susana la llamen cumbiambera, porque entiendo que ella hace cumbia, así como a los que hacen salsa se les dice salseros. Lo que me duele es cuando la palabra viene cargada de discriminación, cuando se usa con un brillo que busca afectarla”, explicó el exfutbolista con tono firme.

Paco Bazán también aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo de Susana Alvarado, a quien calificó como una mujer admirable. “No es peyorativo hacer lo que hace. Alguien que viene de donde viene y que ha surgido a base de su talento. Sinceramente no la denigra ser una cumbiambera, como quieren decirle a veces para afectarla”, señaló.

“Entiendo que como Susana es un afecto mío, porque es una persona que me acompaña y que me brinda amor, para afectarme se le llama así. Quizás lo que me duele es eso, que a ella la afecten por acompañarme en esta etapa de mi vida, por no haberme rechazado una flor y por haberlas aceptado todas con amor”, agregó con pesar.

Paco Bazán y Susana Alvarado juntos en el Estadio San Marcos.

Admiración por Susana Alvarado

Paco Bazán se mostró profundamente conmovido al hablar sobre el pasado de la cantante. Recordó que Susana Alvarado comenzó su carrera musical a los 14 años, edad en la que ya subía a los escenarios para ganarse la vida como parte de la orquesta Corazón Serrano.

“Nadie le ha regalado nada. Ha empezado desde niña en un escenario, a los 14 años. Yo tengo una hija de 14 años y Susana no ha tenido la suerte de mi hija. Mi hija va al colegio más caro del Perú y a las 10 de la noche está durmiendo. Susana a los 14 años estaba en un escenario para ganarse la vida porque le tocó esa realidad, entonces cómo no admirarla”, relató con emoción.

Destacó, además, que Susana Alvarado jamás ha estado invulcrada en una polémica en todos estos años en la industria: “No tiene ningún escándalo. Quizás está en una industria perversa y cochina, donde abundan los que tienen poder y lo usan para su beneficio, incluso carnal, pero ella siempre ha estado al costado".

Paco Bazán resalta el talento y esfuerzo de Susana Alvarado en su carrera musical.

Finalmente, Paco Bazán reafirmó su admiración por la vocalista de Corazón Serrano y concluyó con una frase que resume su mensaje: “Admiro a esa niña que trabajó mucho y que ahora es una mujer que trabaja honradamente, y que es talentosa”.

Posible renuncia a ATV

En esa misma edición, el exarquero de Universtario expresó su frustración por las críticas recibidas en redes sociales y su incomodidad con el rumbo que ha tomado su presencia en televisión, ahora marcada por su enfrentamiento con Magaly Medina.

Paco Bazán explota y amenaza con renunciar a ATV | El deportivo en otra cancha

“Este no es mi programa. Este programa es de ATV. Yo solo soy un alfil de este canal, y por poco tiempo. Esto no es broma. Ojalá que este sea mi último programa. Mi padre no me crio para esto. Mi padre fue un hombre honorable, me dio educación para estar en otro lugar. Yo, lamentablemente, en este espacio he denigrado a mi padre y me siento mal por eso. Mientras tanto, me toca hablar de esto (de fútbol), pero ojalá se acabe pronto esto, en serio. No lo merezco”, expresó, dejando a todos en el set sin palabras.

Tras una pausa comercial, Paco Bazán retomó la conducción de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ y se dirigió directamente a la audiencia para explicar el motivo de su explosiva reacción: “Vengo soportando por dos semanas una cantidad de gentuza que me insulta, me maltrata, me llama mil cosas. Lamento haber deshonrado el apellido que mi padre me heredó”.

Antes de continuar con la programación habitual, la pareja de Susana Alvarado dejó entrever que su permanencia en ATV podría llegar a su fin: “Estamos acá por hoy, de momento. Ojalá que mañana no sea así”.

Paco Bazán sorprendió al público al anunciar sus deseos de renunciar a ATV.