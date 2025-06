Juliana Oxenford responde a críticas por su cuerpo: “Una vez más, apelaron a la enfermedad que tuve”

Juliana Oxenford responde a críticas por su cuerpo: “Una vez más, apelaron a la enfermedad que una vez tuve”

Juliana Oxenford, reconocida periodista peruana, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para responder a una reciente ola de comentarios agresivos sobre su físico. En plena temporada de discusiones políticas y alta visibilidad en redes, la comunicadora volvió a ser blanco de ataques referidos a su peso y a la anorexia que padeció en el pasado.

Oxenford no esquivó el tema y prefirió enfrentar la situación con sinceridad. “Esta semana volvió el séquito de haters, infaltables en épocas de proselitismo y movidas políticas, a atacarme con furia. Una vez más, apelaron a la enfermedad que una vez tuve, porque la anorexia es una enfermedad, y recibí todo tipo de comentarios sobre mi cuerpo y peso”, escribió en la publicación que acompañó con una imagen tras entrenar.

La periodista agradeció a quienes la ofenden, asegurando que lejos de perjudicarla, estos mensajes refuerzan su fortaleza: “Gracias a los que insultan y se burlan, no hacen más que recordarme lo fuerte que he sido y lo orgullosa que estoy de haber sobrevivido. Este cuerpo ha cargado con dos maravillosas vidas”.

“Este cuerpo es capaz de entrenar un sábado por la noche mientras María ve una serie y Mateo me inunda el cuarto de autitos. No me importa tener el cuerpo perfecto. Me importa abrazar el mío y seguir queriéndolo. Me costó mucho llegar hasta aquí y, lo que para muchos es motivo de burla, para mí es mi mayor trofeo”.

La mujer de prensa reconoció que durante años estuvo enemistada con su propio cuerpo y que hoy busca que sus hijos aprendan el valor del cuidado y la aceptación personal. “Durante tantos años castigué esta piel en la que habito, que poder cuidarme y aceptarme es algo que deseo que mis hijos vean, aprendan y (ojalá) algún día les genere orgullo”. Ante las mujeres que luchan con bulimia o anorexia, ofreció su abrazo simbólico y su comprensión: “Puedo decirles, desde mi propia experiencia, que sí se puede despertar de la pesadilla”.

El duro proceso para superar la anorexia

No es la primera vez que Juliana Oxenford se refiere públicamente a su experiencia con la anorexia, enfermedad que la afectó durante su juventud y que supuso un proceso largo de recuperación. En una entrevista, detalló que la presión por encajar en ciertos parámetros de belleza la llevó a abandonar hábitos alimenticios y a sufrir graves consecuencias para su salud, como desmayos en la vía pública debido a la debilidad extrema.

En esa oportunidad, la exfigura de ATV relató que su entorno muchas veces reforzó sus inseguridades. La periodista reconoció que ponía excusas para evitar comer y durante años su relación con la comida fue conflictiva. El proceso de sanación incluyó acompañamiento de profesionales y el apoyo de su familia. Hoy, asegura que abrazar y cuidar el cuerpo que antes castigó es su mayor orgullo.

Su mensaje reciente refuerza la importancia de la empatía y el respeto hacia quienes luchan con trastornos alimenticios. Recalcó que la apariencia física no debe convertirse en blanco de ataques y que todos merecen vivir libres de prejuicios y presiones sociales. Para Oxenford, mostrar su cuerpo tal cual es y celebrar su recuperación tiene un peso simbólico fundamental, especialmente como referente para otras mujeres.

La periodista convierte las agresiones en un llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad de aceptar y cuidar el cuerpo propio. Al visibilizar su historia, ofrece consuelo y esperanza a quienes aún transitan el difícil camino de la recuperación. Para ella, el mayor triunfo no es cumplir con los estándares ajenos, sino haber vencido la pesadilla y encontrar orgullo en cada etapa superada.