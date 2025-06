Faltó al trabajo para estar presente en la actuación de su hijo por el Día del Padre: “Tu papá está en camino, mi rey”

El Día del Padre es una de las fechas más esperadas por los pequeños, quienes se preparan durante semanas para sorprender a papá con una actuación especial en la escuela. Este día no solo tiene valor para los niños, sino también para los padres, quienes se esfuerzan por estar presentes en esos momentos tan importantes. Muchos, incluso, solicitan permisos en sus trabajos para no perderse la oportunidad de ver a sus hijos en el escenario.

Sin embargo, no todas las empresas ofrecen facilidades para que los trabajadores puedan asistir a estos eventos escolares. Esto representa un desafío para los padres, que, a pesar de las restricciones laborales, buscan la manera de cumplir con su rol y acompañar a sus hijos en esos momentos únicos. Fue justamente lo que ocurrió con Miguel Ángel, un padre peruano que, al no obtener permiso en su trabajo, decidió desafiar las normas para estar junto a su hijo durante su actuación por el Día del Padre.

El video de su travesía hacia el colegio de su hijo se hizo viral en TikTok, generando una oleada de apoyo y reflexión sobre la importancia de que los empleadores permitan a sus empleados estar presentes en las actividades escolares de sus hijos. A través de esta historia, miles de personas compartieron sus propias experiencias y abrieron el debate sobre la necesidad de mayor flexibilidad en las políticas laborales.

Padre asistió a la actuación por el Día del Padre. foto: Composición Infobae Perú

Padre asiste a la actuación de su hijo pese a las restricciones laborales

La historia de Miguel Ángel comenzó con un video en el que, aún con su uniforme de trabajo, se grabó viajando en transporte público rumbo al colegio de su hijo. A pesar de no contar con un permiso en su empleo, el padre se mostró decidido a no perderse la oportunidad de ver a su pequeño en el escenario.

“Hoy actúa mi hijo por el Día del Padre, pero en mi trabajo no hay permiso para salir”, se leía en el video que compartió en sus redes sociales. A pesar de esta difícil situación, Miguel Ángel continuó su trayecto con la promesa de llegar a tiempo para ver la actuación de su hijo. “Tu papá está en camino, mi rey”, escribió en una de las publicaciones.

Al llegar al colegio, el momento más esperado por él y su hijo ocurrió: el niño, sentado junto a sus compañeros, notó la presencia de su padre y corrió a abrazarlo, sin poder contener la emoción. La sonrisa de su hijo dejó claro lo significativo que era para él contar con la presencia de su papá en un día tan especial.

Peruano celebró el Día del Padre. foto: Composición Infobae Perú

Miguel Ángel también registró la actuación de su hijo, quien realizó un baile en honor a los padres. El hombre aplaudió orgulloso y emocionado, destacando la importancia de estar presente en los momentos clave de la vida de su hijo. “Feliz Día a todos los papás que quieren cambiar la historia”, escribió el peruano en un emotivo mensaje para otros padres.

Experiencia abre debate sobre permisos para el Día del Padre

Miles de usuarios compartieron su apoyo a Miguel Ángel y admiraron su esfuerzo. Muchos comentarios también destacaron lo difícil que es para algunos padres obtener permisos para asistir a este tipo de actividades escolares.

“Mi hija se pasaba mirando por la puerta esperando a que llegara su papá, pensaba que no iría. Cuando me vio llegar, corrió a abrazarme. Ese momento me partió el corazón”, compartió uno de los usuarios, relatando la experiencia que vivió al ver la reacción de su hija en una actuación escolar. Este tipo de testimonios hizo eco en las redes, pues muchos padres compartieron historias similares de esfuerzo y sacrificio por estar presentes en la vida de sus hijos.

Por su parte, otro usuario relató su propia travesía para poder asistir a la actuación de su hijo. “Trabajé 18 horas para poder viajar desde Lima a Cañete, solo para no perderme el momento de la actuación de mi hijo”, explicó. Aunque el esfuerzo fue considerable, aseguró que nunca se arrepentiría de haberlo hecho.

Celebremos también este día con unión familiar y haciendo feliz al papá que tenemos en casa

La historia de Miguel Ángel y los comentarios de otros padres abrieron un debate sobre la necesidad de flexibilizar las normativas laborales en cuanto a permisos para el Día del Padre.

“Veo que muchas empresas niegan esos permisos. Debería ser obligatorio y por ley dar esos permisos”, comentó un internauta, reflejando el sentir de muchos que consideran que la presencia de los padres en estos momentos es crucial para el desarrollo emocional de los niños.

El caso de Miguel Ángel no solo resalta el amor incondicional de un padre por su hijo, sino que también pone sobre la mesa una cuestión que afecta a miles de trabajadores: la importancia de crear normativas laborales que permitan a los padres estar presentes en eventos tan importantes como el Día del Padre.