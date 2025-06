Ministro Raúl Pérez respalda a Dina Boluarte sobre caso cirugías: “Yo sí le creo a la presidenta”

Ministro de Economía defiende versión de Dina Boluarte por sus cirugías | Canal N

A pesar del acuerdo del Gabinete Ministerial de guardar silencio frente a las revelaciones del médico-cirujano Mario Cabani sobre las intervenciones médicas de Dina Boluarte, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidió pronunciarse.

Durante una entrevista, el funcionario afirmó que no se sintió incómodo con lo dicho por la mandataria en su mensaje a la Nación el pasado diciembre y aseguró que cree en su palabra. “Yo sí creo que es cierto lo que dijo y no me he sentido incómodo al respecto”, aclaró al programa Cuentas Claras, del Canal N.

Las declaraciones fueron realizadas después de que se conociera la carta notarial enviada por el doctor Mario Cabani a la jefa de Estado. La misiva, enviada el 11 de junio, exigía que Boluarte se rectifique y admita que sí se sometió a una cirugía estética, tal como figura en los registros clínicos del médico.

Raúl Pérez Reyes

Aunque el documento del cirujano contradice la versión oficial de la presidenta sobre su ausencia en junio de 2023, Raúl Pérez Reyes reiteró su respaldo a Dina Boluarte y aseguró que continuará trabajando a su lado mientras duren las investigaciones. “Hay una investigación fiscal en curso. Que se hagan todas las investigaciones en ese proceso. Yo sigo creyendo en la presidenta. Nosotros vamos a seguir trabajando con ella la política pública hasta julio de 2026”, declaró el titular del MEF.

En dicho documento, Cabani advirtió que de no corregir sus afirmaciones públicas iniciaría acciones legales por difamación agravada y calumnia. “Usted ha realizado declaraciones falsas (…) cese de seguir negando haber recibido hospitalización hasta el día 30. Estas afirmaciones suyas son falsas”, se lee en el texto leído en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

A pesar de ello, Pérez Reyes expresó que no considera necesario tomar distancia. “Si ella ha indicado que eso no es correcto (en referencia a las versiones que la contradicen), nosotros debemos creerle”, señaló, agregando que no tendría reparos en acompañarla nuevamente en un eventual mensaje a la Nación.

El respaldo de Pérez Reyes se produce en medio de la investigación del Ministerio Público por el denominado “caso cirugías”, en el que se intenta esclarecer si la presidenta mintió sobre el motivo de su internamiento, durante estuvo ausente de sus funciones. La versión inicial del Ejecutivo indicó que se trató de un procedimiento médico por razones de salud. No obstante, con el paso de los días, distintas fuentes médicas y documentos han puesto en duda esa narrativa.

Pérez Reyes también niega conflicto de interés por vínculos familiares con LAP

Durante la misma intervención, el titular del MEF se pronunció sobre otro tema que lo ha vinculado a cuestionamientos públicos. El presunto conflicto de interés por los trabajos de su esposa con Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez.

Isaura Delgado, esposa del ministro, habría brindado asesorías a LAP entre 2021 y 2023. Al respecto, Pérez Reyes negó cualquier irregularidad. “No hay ningún conflicto de interés. Esa información está en mi declaración jurada de intereses”, aclaró.

Raúl Pérez Reyes negó un conflicto de interés tras revelarse que su esposa brindó consultorías a LAP entre 2021 y 2023. (Composición Infobae)

El ministro recalcó que su cónyuge culminó su relación profesional con LAP en mayo de 2023, varios meses antes de que él asumiera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y luego el MEF. Asimismo, negó que haya tenido relación alguna con la adenda del contrato del TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) firmada en 2013, año en que él se desempeñaba como viceministro de Comunicaciones.

“No hay ninguna firma mía ni nada. No hay forma de que haya estado involucrado. Es un intento de dañar mi imagen golpeando de una forma baja y cobarde a mi esposa”, concluyó, descartando cualquier vínculo irregular entre su labor como ministro y los contratos que mantuvo su pareja.