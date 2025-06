Corrupción bajo la lupa: 546 condenados, 44 millones en reparaciones y megaoperativos que sacuden al sector público

Ministro de Cultura afirma que las Líneas de Nasca no están en riesgo y defiende reducción de área protegida Durante su interpelación ante el Congreso, Fabricio Valencia aseguró que el Estado no está obligado a notificar a la UNESCO la propuesta de recorte en la Reserva Arqueológica de Nasca, porque esta no figura como patrimonio mundial en peligro