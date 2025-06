PPK pediría asilo político: “Es una de las posibilidades, no lo voy a negar”, afirma su abogado

Fuente: RPP

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) podría evaluar el asilo político como una salida legal ante los procesos que enfrenta en el Perú, según declaró este jueves su abogado Julio Midolo. Aclaró, sin embargo, que el exmandatario no ha manifestado ese interés, aunque la opción está contemplada dentro del marco jurídico.

“Pedir asilo político es una posibilidad. El señor no me lo ha planteado, no me ha manifestado que tiene este deseo. Se mantiene estoico y va a continuar luchando por su libertad y que se respeten sus derechos”, indicó en una entrevista con RPP.

“Jurídicamente, es una posibilidad, no lo voy a negar. Es una de las posibilidades, pero no está en este momento dentro del abanico que estamos manejando. No es que el señor me lo haya manifestado”, agregó.

Midolo también indicó que la actuación del jefe del Gabinete, Eduardo Arana, podría reforzar la idea de una persecución política, ya que habría intervenido para impedir el viaje de Kuczynski a Estados Unidos, en medio de una investigación por supuesto financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2016.

Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estaría pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina

El exmandatario, de 86 años, intentó viajar a Miami por motivos de salud tras el vencimiento de su impedimento de salida. Sin embargo, Migraciones le negó el embarque por una alerta judicial, y dos fiscales acudieron al aeropuerto. Arana admitió haber contactado a autoridades judiciales para informarse sobre el caso.

De acuerdo con la defensa, esta comunicación ocurrió para influir en la audiencia del pasado domingo, programada horas después del intento de salida del país del exmandatario, en la que se le impuso nuevamente el impedimento de viaje por 18 meses.

“La participación y declaraciones del señor Eduardo Arana, sin duda, hacen que esto sea tangible. No lo puedo descartar, pero no está en este momento dentro de las posibilidades”, mencionó Midolo antes de criticar con severidad las acciones del Ministerio Público contra su defendido.

“Lo que busca la Fiscalía siempre es tener un trofeo que mostrar. PPK es un trofeo, como lo son los expresidentes. Ellos lo que quieren es demostrar que pueden meter presa a la gente, ir contra las personas que han ocupado cargos altos, una motivación totalmente oscura”, afirmó.

Denunció, de igual modo, que en el caso de Kuczynski se produjo una extralimitación de funciones por parte de las autoridades. “Lo allanaron desde el día siguiente que el señor dejó el cargo de presidente por hechos de hace 20 años”, sostuvo.

Ordenan embargo parcial de pensión vitalicia de Pedro Pablo Kuczynski| Andina

Casos

Señaló que la situación legal del exjefe de Estado es compleja y que los procesos podrían prolongarse durante años. “PPK cumple 87 en octubre. La acusación del caso Westfield Capital ha sido planteada en marzo del año pasado. Estamos actualmente en una etapa de control de acusación, estamos en un control de fondo. En este caso, con suerte, el juicio empezaría el próximo año”, detalló.

Respecto a otra investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsa declaración y fraude procesal —luego de que cinco ciudadanos negaran haber entregado aportes económicos a la campaña de 2016—, explicó que el plazo es aún más lejano.

“La investigación se vence a mitad de otro año. En ese momento tendrá un plazo para presentar su acusación y, nuevamente, tendremos que pasar por este procedimiento del caso Westfield. Un juicio en ese caso es aún más remoto”, señaló.

A raíz del frustrado viaje del exmandatario, que gobernó entre 2016 y 2018, su defensa presentó también una demanda de habeas corpus contra la Superintendencia Nacional de Migraciones por haber impedido su salida del país. El recurso presentado pide que se levanten todas las alertas migratorias contra Kuczynski y que se determine quiénes son los responsables de haber impedido su viaje al exterior.