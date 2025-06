Vania Bludau manda mensaje a Mario Irivarren antes de su ingreso a ‘EEG’: “Está vetado de mi vida”

Vania Bludau le cierra las puertas a Mario Irivarren | ATV

Antes de su inesperado regreso a ‘Esto es Guerra’, Vania Bludau reapareció ante las cámaras de Magaly Medina para aclarar su verdadera situación con Mario Irivarren, su expareja. Lo hizo en medio de los recientes desencuentros y rumores que han acaparado los titulares, sobre todo después del matrimonio de Alejandra Baigorria.

En la entrevista, la modelo fue tajante al rechazar la posibilidad de reconciliación con Mario Irivarren. “Si tú tienes un problema de esa magnitud con una expareja, ¿te volverías a comunicar? Es ilógico, obviamente (está vetado de mi vida)”, señaló, dejando atrás cualquier posibilidad de retomar un vínculo tras una relación marcada por denuncias violencia.

Vania Bludau relató también cómo vivió el reciente encuentro con Irivarren en el matrimonio de Alejandra Baigorria. Explicó que su presencia allí fue motivo de una larga conversación interna con su mejor amiga.

Mario Irivarren aseguró que llamaría a Vania Bludau después de la boda de Alejandra Baigorria. Todo esto delante de Onelia Molina.

“Yo solo iba a ir a la iglesia porque no quería juntarme con él, pero es mi mejor amiga y era ilógico que yo falte. Por eso asistí, he estado de lo mejor. A mí no me han grabado hablando de él, nunca”, precisó para zanjar especulaciones sobre algún intento acercamiento con su expareja en la boda.

La modelo se mostró incómoda por el renovado interés mediático sobre su historia con Irivarren. “Sí me chocó bastante que mi nombre empiece a sonar después del matrimonio. Yo he estado un mes y medio antes en Lima, trabajando en ‘El Gran Chef Famosos’, tranquila y con perfil bajo. Que pasara todo esto fue como que: ‘Ay, otra vez, ya pasaron tres años’. Yo he estado escondida bajo tres mil piedras”, lamentó.

Consultada sobre el romance de Irivarren con Onelia Molina—que terminó tras la polémica—, Vania reconoció que no tiene conocimiento ni interés en opinar. “No conozco su relación, no sé nada, no me puedo poner en su papel porque no entendí. No veo congruencia que una expareja mía pueda hacer eso. Es raro”, reconoció.

La expareja de Mario Irivarren asegura que no tiene interés en su vida sentimental actual.

Su opinión sobre “cerrar ciclos”

Por otro lado, Vania Bludau se refirió con evidente ironía a la explicación que Mario Irivarren dio en su podcast, en la que argumentó que deseaba contactar a su expareja para “cerrar ciclos”. La modelo no ocultó la poca seriedad que le atribuye a esa justificación y sostuvo que para ella ese capítulo quedó atrás hace mucho tiempo.

“Para mí eso era un tema cerrado. Desde que eso terminó, yo chau, me fui a Miami e hice mi vida. He tenido otra relación, también terminó y no ando hablando de nadie”, afirmó.

Vania remarcó que no necesita la aprobación ni un gesto del otro para dar por terminado un vínculo. “Cuando uno cierra ciclos, cierra ciclos porque uno quiere, no porque la otra persona tiene que decirte algo”, indicó, sosteniendo que la decisión de pasar la página depende únicamente de cada uno y no de una conversación pendiente.

Vania Bludau lamenta el renovado interés mediático en su pasado con Irivarren.

Finalmente, Vania Bludau apuntó que la actitud de Mario le resulta algo ingenua: “Él no sabía qué responder y eso sí me da pena, le faltó un poquito más de aquí (cabeza)”. La modelo dejó en claro que lo último que siente es interés o nostalgia por esa relación, y que hoy mira esa historia con distancia.

Vania Bludau en ‘Esto es Guerra’

El regreso de Vania Bludau a ‘Esto es Guerra’ sorprendió a los televidentes en la noche del 12 de junio, al debutar junto a Alejandra Baigorria en la nueva temporada del reality. Ambas modelos e influencers recibieron una bienvenida especial de Katia Palma y Renzo Schuller, mientras el estudio reaccionaba con sorpresa y tensión, especialmente Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren.

Por decisión de la producción, Bludau y Baigorria se integraron al equipo de “Los Históricos”, junto a Mario Irivarren y Said Palao, lo que promete más competencia y momentos intensos dentro del programa.

Vania Bludau y Alejandra Baigorria ingresan a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’. América TV.