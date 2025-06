‘Esto es Guerra’: el regreso de Patricio Parodi, el debut de Paul Michael y todos los ingresos de la temporada 2025

Paul Michael, pareja de Pamela López, ingresó a 'Esto es Guerra' | América TV

El reality más famoso de la televisión peruana, ‘Esto es Guerra’, regresó en su edición 2025 cargado de novedades, emociones y con una nómina de participantes que promete mantener el interés de sus seguidores. La nueva temporada comenzó oficialmente este miércoles 11 de junio, luego de una final de pretemporada en la que el equipo de La Nueva Generación superó a Los Históricos, escenario que marcó el espíritu competitivo con el que los equipos inician el año.

El arranque del programa contó con la conducción de Renzo Schuller y Katia Palma, encargados de dar la bienvenida a los competidores y anunciar las sorpresas preparadas para este ciclo. Desde el set de Pachacamac, la dupla presentó uno a uno a los integrantes que buscarán la gloria en esta temporada, entre representantes de la nueva sangre, íconos históricos y varios rostros que regresan al espacio después de meses —o incluso años— de ausencia.

La estructura clásica de ‘Esto es Guerra’ se mantiene con dos equipos principales: La Nueva Generación y Los Históricos. En el primer grupo figuran competidores que han marcado diferencia durante la pretemporada y que representan la renovación del programa:

- Onelia Molina

- Rosángela Espinoza

- Raúl Carpena

- Leandro Cabello

- Kevin Díaz

- Gabriel Menseses

Competidores de La Nueva Generación. (América TV)

Por el lado de Los Históricos siguen presentes figuras emblemáticas que han forjado la leyenda de ‘Esto es Guerra’ con años de experiencia y carisma:

- Melissa Loza

- Karen Dejo

- Jota Benz

- Said Palao

- Mario Irivarren

- Pancho Rodríguez

Competidores de Los Históricos. (América TV)

Regresos que sorprendieron

El retorno de algunos exintegrantes fue una de las grandes sorpresas de la noche. Entre los regresos más aplaudidos estuvieron los de Austin Palao, Fabio Agostini y Patricio Parodi. Este último recibió, además, la banda de capitán de La Nueva Generación, un reconocimiento tanto a su trayectoria como a su capacidad de liderazgo.

Tras ser elegido, Parodi expresó: “Estoy entrando a mitad de año a un equipo sólido que ya ha ganado la final de pretemporada. Yo entro a sumar, no pienso restar. Espero aportar con mis dotes de experiencia… Espero que no le moleste a ninguno que yo sea el capitán, al final para mí la voz y el voto lo tenemos todos. Aquí todos lideramos”.

En tanto, Said Palao asumió el liderazgo de Los Históricos, recalcando la importancia de la unidad del equipo y la colaboración entre todos sus miembros.

Patricio Parodi es el capitán de La Nueva Generación. (América TV)

Nuevas figuras: el debut de Paul Michael

Entre los ingresos más esperados de la temporada destaca el del cantante peruano Paul Michael, conocido por ser pareja de Pamela López. Durante su presentación, el artista no ocultó su emoción por ser la nueva figura ‘Esto es Guerra’.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad. Esto es algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. No saben cuánto deseaba estar en este programa y se me estaba dando gracias a Dios. Soy una persona competitiva, me gustan mucho los retos. Esté en el equipo que esté, yo voy a dar 100%”, expresó.

Paul Michael no solo celebró su llegada, sino que también compartió el apoyo de su pareja, quien lo acompañó en esta nueva aventura televisiva: “Mi princesita está aquí, ella es mi fuerza”, manifestó al referirse a Pamela López, quien se encontraba en el set de América TV alentándolo.

El novio de Pamela López ingresó a 'Esto es Guerra' por primera vez. (América TV)

El debut de Paul Michael no pasó desapercibido. Su primera competencia de altura fue frente a Austin Palao. El cantante inició la prueba con muchas ganas, aunque la tensión se hizo evidente con algunos gritos nerviosos. Si bien ambos llegaron al primer tramo casi al mismo tiempo, la experiencia de Austin pesó y Paul quedó rezagado frente a los obstáculos, cediendo la victoria en su estreno.