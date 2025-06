Percy Pls, cantante e influencer: su historia tras el bullying en Chiclayo, su carrera en la música y por qué terminó su amistad con ‘Salandela’

Percy Pls reveló que lo impulsó a incursionar en la música Infobae Perú / Carlos Díaz.

Cantante, creador de contenido, referente de moda e imagen de grandes marcas, Percy Pls es uno de los rostros jóvenes más influyentes del país. Desde su incursión en redes sociales hasta su reciente EP ‘Fiera’ con cuatro sencillos, su historia es reflejo de perseverancia, reinvención y autenticidad.

En esta entrevista para Infobae Perú, el artista chiclayano abre su faceta más personal: habla sobre su carrera, su familia, el bullying que enfrentó en su infancia, su rol como imagen de marcas internacionales y los motivos por los que se terminó su amistad con la influencer Andrea del Águila Salinas,’Salandela’.

Percy Pls: Influencer y cantante peruano

Percy, cuéntanos sobre este nuevo rubro que has ingresado, la música. ¿Cómo decidiste incursionar en este mundo y lanzar tu primer EP ‘Fiera’?

Siento que no fue una decisión racional, sino el cumplimiento de un sueño. Antes de entrar en el mundo de la creación de contenido y redes sociales, ya sabía que quería hacer música. Pero también era consciente de que requería una inversión importante, porque nunca quise entrar por la puerta chica, siempre quise hacer las cosas en grande.

¿Qué te impulsó a concretar este sueño en este momento de tu vida?

Fueron varios motivos. Por un lado, algunos contratos que ya estaban por vencer y, por otro, sentí que era el momento de lanzarme y atreverme. No quería quedarme con la duda ni sentir que era tarde para hacerlo. A veces solo se trata de atreverse, uno nunca sabe lo que puede lograr sin intentarlo.

¿Cómo fue el proceso de creación del tema ‘Prende’? ¿Por qué lo elegiste como tu debut musical?

‘Prende’ fue el cuarto tema que escribimos en equipo. Ya me sentía mucho más compenetrado con el proyecto, con mi escritura y melodía, y por eso fue que lo elegí como primer tema. Sentía que era un fiel reflejo de lo que quiero transmitir musicalmente.

¿Qué mensaje buscas dejar en tus oyentes con esta canción?

“Prende” es una canción de empoderamiento, sobre animarse a explorar cosas nuevas y definirse a uno mismo. Yo mismo me describo en la letra como alguien que llega a una nueva escena con mi propio flow, con seguridad, prendiendo todo.

Infancia y superación: del bullying en Chiclayo al arte

Has comentado en otras entrevistas que tu infancia en Chiclayo marcó tu acercamiento al arte. ¿Cómo fue ese periodo?

La verdad, fueron recuerdos muy ligados a escenarios. Siempre era el voluntario para las actuaciones en el colegio, aunque mis papás por trabajo casi nunca podían ir. Por el lado de mi mamá, docente, tuve mucha influencia cultural: ella hablaba de música, moda y cine como si esos mundos no fueran lejanos.

¿Y tu conexión con la moda?

Viene de mi abuela. Ella era costurera, hacía vestidos para la familia y el barrio; yo la ayudaba con pequeños detalles. La moda siempre ha sido parte de mí, al punto de que en el 2018 lancé mi propia marca de ropa.

Hoy eres abierto sobre tu orientación sexual, ¿cómo viviste el bullying durante esos años en Chiclayo?

Fue difícil. Estudiar en un colegio policial, en una ciudad conservadora, me hizo blanco de burlas y miradas. Incluso los profesores participaban en el bullying, y hubo situaciones en las que citaron a mis padres para “mejorar mi comportamiento”. Pero mi mamá fue mi sostén: recuerdo cómo un día, después de una de esas reuniones, me dijo con lágrimas en los ojos: “El mundo no está preparado para personas como tú, pero tú puedes cambiar la historia”.

¿Encontraste apoyo en tu familia durante esos momentos?

Tuve la fortuna de no tener que salir del clóset. Mis padres siempre priorizaron que yo fuera buena persona, que aprovechara mis talentos, y me aceptaron con naturalidad. Eso es un privilegio que sé que no todos tienen.

De Chiclayo a Lima: independencia y viralidad

¿Por qué decidiste mudarte a Lima cuando eras tan joven?

Fue una necesidad económica y familiar. Somos dos hermanos; pensé que era justo que yo, siendo el mayor y estando a punto de ser adulto, buscara mi camino. Llegué con 17 años y empecé a trabajar en un fast food, ahorrando y soñando con grandes cosas.

¿Cómo empiezas a triunfar en las redes sociales?

Nació de la necesidad de vender mi marca de ropa. No tenía para alquilar tiendas o ferias, así que empecé con transmisiones en vivo y videos chistosos en Facebook. Uno se volvió viral internacionalmente y me abrió muchas puertas. Recuerdo cómo la frase “Bonjour, bitch” se convirtió en mi sello.

¿Cuál es hoy tu enfoque para crear contenido en redes?

Mi objetivo es mostrar mi lado artístico, mi pasión por la música y mi estilo, todo con autenticidad. Me gusta diferenciarme y creo que eso es lo que aprecian tanto los seguidores como las marcas.

Imagen de marcas, diversidad y nuevos proyectos

Has sido rostro de marcas internacionales como Adidas y Coca-Cola. ¿Qué significa para ti?

Para mí es la realización de una promesa que bromeaba de niño: “Voy a salir en paneles y ser famoso”. Mi mamá se reía, pero hoy se hace realidad. Trabajar con marcas con las que crecí, o con firmas como Jean Paul Gaultier que han impulsado la diversidad, es un sueño cumplido.

¿Sientes que representas a la comunidad LGBTQ+ en estos espacios?

No me considero representante, sino una parte de la comunidad. Si mi plataforma sirve para compartir mensajes positivos, la usaré, pero no busco coronas ni títulos. Soy uno más, con la fortuna de tener una voz pública.

El fin de su amistad con Salandela

Tienes un largo distanciamiento con Salandela, quien fue tu amiga y colaboración frecuente. ¿Por qué terminó esa amistad?

Son motivos personales y problemas de comunicación. La diferencia fue que, al ser públicos, la audiencia estaba pendiente y escribía sus propias versiones. Pero no es nada fuera de lo que puede pasar entre mejores amigos. No existe ningún tipo de comunicación y seguimos caminos distintos.

¿Has visto su trabajo en Zaca TV?

No me he fijado en su participación, en sí la de todos y creo que hacen una sinergia increíble. Es muy divertido.

¿Qué proyectos se vienen este año para ti?

Mi EP está por ver la luz, quiero enfocarme en presentaciones en vivo y mostrar mi lado musical de lleno. Estoy listo para nuevos públicos y experiencias, siempre aprendiendo de cada paso.

