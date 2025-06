Efraín Aguilar revela por qué Carlos Alcántara rechazó actuar en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Estaba afectado”

Efraín Aguilar revela que Carlos Alcántara rechazó estar en 'Al Fondo Hay Sitio' | Conseñal TV - Youtube

A lo largo de sus exitosas temporadas, ‘Al Fondo Hay Sitio’ se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes del Perú. Sin embargo, no todos los actores que fueron considerados para el elenco terminaron en la producción. Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Alcántara, quien estuvo muy cerca de tener un papel en la serie, pero finalmente decidió no participar.

El propio Efraín Aguilar, director de ‘Al Fondo Hay Sitio’ desde su estreno en 2009 hasta la octava temporada en 2016, reveló en el podcast ‘Hola, qué tal’ que intentó varias veces convencer a Alcántara para unirse al elenco. Sin embargo, este fue tajante con su decisión de no participar en la serie.

Las declaraciones surgieron cuando le preguntaron quién era mejor actor: Carlos Alcántara o Adolfo Chuiman, quien actualmente interpreta a ‘Peter’ en la teleserie. “Yo diría que es un empate. Carlos Alcántara es un tremendo actor, creativo; Adolfo también. Pero uno es para el cine y el teatro, y el otro es para la televisión”, explicó el director nacional.

Efraín Aguilar revela que Carlos Alcántara rechazó un papel en 'Al Fondo Hay Sitio'.

Fue entonces cuando reveló la historia detrás del fallido intento de sumar a Alcántara: “Fue el único que me choteó. Yo lo iba a llevar a Al Fondo Hay Sitio, tenía un personaje para él, pero me dijo que no podía. Yo le dije: ‘Pero hermano, ¿cómo no?’; y él insistió que no. Me hubiera gustado tenerlo porque era un tremendo personaje”, recordó el director.

La negativa no fue un simple desinterés profesional. Según explicó Aguilar, Carlos Alcántara tenía entonces un conflicto con América Televisión. “Lo habían querido utilizar como payaso. A un actor no lo puedes llevar a hacer esas cosas. Entonces, él estaba muy afectado con América y creo que ese fue uno de los motivos”, añadió.

El personaje que Aguilar tenía en mente para Alcántara nunca llegó a concretarse en la exitosa teleserie peruana.

¿Qué pasó entre Carlos Alcántara y América TV?

El conflicto entre Carlos Alcántara y el canal 4 surgió años atrás, cuando el actor ingresó al magacín matutino “Lima Limón”. Su paso por el espacio concluyó abruptamente en 2004, cuando, en medio de un programa en vivo y tras una discusión entre invitadas, el actor dejó el set y luego, al volver, anunció su renuncia definitiva.

Tras la salida de Carlos Alcántara, Laura Huarcayo permaneció en 'Lima Limón' por varios años. El programa acabó en el 2010.

En declaraciones posteriores, Alcántara confesó sentirse incómodo con el ambiente. “Mi actitud fue consecuencia de una contaminación que ya no soporté. Mi intención solo fue llevar alegría al mediodía. Pero ya no quiero pertenecer a este circo. Ahora soy una especie de aborto espontáneo de ese programa”, comentó en entrevista con César Hildebrandt.

En una charla más reciente con Verónica Linares, transmitida en febrero de 2023, el actor fue aún más claro respecto a su desencanto: “No me sentía cómodo como conductor porque varias cosas eran armadas por la producción. Yo estaba como mediador entre dos señoras que se peleaban por una supuesta agresión, grité y tiré el atril antes de irme. Durante el corte, una de ellas se sacó el parche del ojo y dijo que le picaba, pero le advirtieron que no se lo quite. Era mentira y me hicieron quedar como tonto en el medio”.

Carlos Alcántara revela el motivo por el que renunció a Lima Limón | YouTube /Verónica Linares

Con este antecedente, queda claro que el actor prefirió no regresar a la pantalla chica en un contexto que le había dejado un mal sabor de boca. Su decisión de rechazar el ofrecimiento de Efraín Aguilar para ‘Al Fondo Hay Sitio’ no fue casual: se trataba de un acto de coherencia personal tras una experiencia que marcó su relación con la televisión.

Carlos Alcántara en Latina TV

Carlos Alcántara está de vuelta en la pantalla de Latina Televisión. El reconocido actor, productor y comediante llegó al canal para oficializar su participación como jurado en el esperado retorno de ‘Yo Soy’, popular programa de imitación.

“Listo, ya estoy de nuevo en casa. Vuelvo a Latina después de 20 años”, comentó con entusiasmo ante las cámaras, mostrando su alegría por reencontrarse con la audiencia y sumarse a este formato tan popular.

El reconocido actor peruano vuelve a la pantalla chica como parte del renovado panel de evaluadores del popular concurso de imitadores, aportando una visión artística y fresca al formato familiar (Andina)

Aunque será su primera vez como jurado titular, Alcántara ya había tenido un recordado paso por ‘Yo Soy’ en abril de 2013, cuando participó en los castings en vivo interpretando al icónico cantante Raphael, como parte de la promoción de su exitosa cinta ‘Asu Mare’. En aquella ocasión, compartió escenario con los jurados Fernando Armas, Maricarmen Marín y Ricardo Morán. Ahora, su regreso promete aportar humor, carisma y experiencia al programa.