Aparente desnivel en estructura del puente de Miraflores - Barranco genera preocupación en vecinos - 24 Horas Noticias

Un grupo de vecinos de Miraflores se encuentran preocupados por un aparente desnivel en la estructura del puente del Corredor Turístico Miraflores-Barranco, una obra que aún no ha sido oficialmente inaugurada y que continúa en construcción. El hecho, evidenciado en videos y fotografías virales, ha motivado el pedido de explicaciones a la Municipalidad de Miraflores.

Preocupación vecinal y dudas técnicas sobre el desnivel

La inquietud se generó a raíz de imágenes difundidas en redes sociales que muestran, según los denunciantes, un marcado desnivel de algunos centímetros en el nuevo puente peatonal que une los malecones De la Reserva y Paul Harris, pasando por encima de la Quebrada de Armendáriz.

El noticiero 24 Horas, que visitó la zona la tarde del martes, mostró imágenes donde se observa claramente el presunto defecto. Liliana Miranda, vecina quien se presentó como arquitecta, explicó ante cámaras: “Estamos muy preocupados, porque no tenemos información, solo una foto de cómo está desnivelado, casi varios centímetros, tres, cuatro centímetros que calculo desde aquí y que no están encajando. No está alineando la estructura y eso simplemente llama la atención de inicio porque el suelo que han puesto encima lo han simplemente cubierto, pero nos está diciendo que no ha encajado, y no sabemos por qué”.

Puente Miraflores Barranco - Andina

Miranda recordó además la existencia de un reporte previo de la Contraloría General de la República, emitido en agosto de 2024, a través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 018-2024-2-2161-AC, que advertía sobre irregularidades en la elaboración del expediente técnico del proyecto, incluyendo deficiencias en el diseño estructural, arquitectónico y de instalaciones eléctricas.

Consultada sobre las consecuencias que podría traer el aparente desnivel, Miranda señaló que el cemento puede rajase, los vidrios laterales resultar afectados y la estructura estar más expuesta a vibraciones ocasionadas por el uso cotidiano, el paso de peatones, bicicletas o scooters, así como a la fuerza de los vientos marinos.

Tensión entre vecinos y autoridades

A pesar de la preocupación de los vecinos, la Municipalidad de Miraflores, encabezada por el alcalde Carlos Canales, no ha emitido respuesta oficial sobre el origen y gravedad del desnivel reportado, aunque cabe precisar que la obra, al encontrarse en construcción, podría corregir cualquier presunto error de la estructura.

Mientras tanto, los vecinos han intensificado sus manifestaciones públicas exigiendo transparencia. Según relató Miranda, cada sábado por la tarde se realizan plantones frente al ex local del Palacio Municipal en el Parque Kennedy, contando con la presencia de personalidades como la comunicadora Rosa María Palacios y el periodista Rafo León.

Últimas plataformas del puente serán instaladas a fin de mes. | Municipalidad de Miraflores

Precisamente, la relación entre la gestión municipal y los manifestantes se ha visto marcada por episodios de tensión. Recientemente, Rafo León Rodríguez fue sancionado con una multa de S/2.675, equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), tras haber utilizado un megáfono durante una protesta pacífica frente al edificio edil. Vecinos consideran que la sanción constituye una forma de hostigamiento por parte del gobierno local ante el descontento creciente.

“Nos está ridiculizando el alcalde Carlos Canales; está tratando de multar a Rafo León, está tratando incluso de suspender a un regidor”, denunció una de las vecinas.

Antecedentes de la obra y situación actual

El puente del Corredor Turístico Miraflores-Barranco es un proyecto emblemático que apunta a mejorar la conectividad no motorizada entre Miraflores y Barranco. Con una longitud aproximada de 112 metros, su finalidad es que sea exclusiva para peatones y ciclistas, contribuyendo así al atractivo turístico y la movilidad sostenible sobre la Quebrada de Armendáriz, una de las zonas más visitadas del litoral limeño.

No obstante, el proyecto ha enfrentado contratiempos y retrasos. Originalmente prevista su culminación para fines de 2024, la obra vio rescindido su contrato en diciembre por incumplimientos del contratista, según información del propio municipio. El compromiso actual apunta a que la estructura sea entregada a fines de junio de este año.