Filtran datos personales de 82 mil vecinos de Miraflores en portal web ilegal, incluido el alcalde Carlos Canales

Filtraron datos personales de 82 mil vecinos de Miraflores. ( Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Una base de datos con información personal de más de 82 mil residentes de Miraflores fue publicada en agosto pasado a la web BreachForums, un foro de intercambio de datos ilegales, según informó el portal La Encerrona. Entre los afectados se encuentran más de 800 funcionarios públicos, incluido el alcalde del distrito, Carlos Canales. Este incidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales de los ciudadanos ante la falta de medidas de seguridad adecuadas.

La investigación el portal mencionado reveló que la filtración no fue resultado de un sofisticado ataque cibernético, sino de presunta negligencia por parte de la gestión municipal actual. La información sensible de los vecinos de Miraflores quedó expuesta en línea, accesible para cualquier persona con acceso a la red.

En ese sentido, la aparente falta de controles de seguridad por parte del municipio miraflorino ha provocado preocupación entre los residentes al ver su información personal difundida en internet, lo que representa un riesgo.

Filtraron datos personales de vecinos de Miraflores en portal web ilegal. (Foto: La Encerrona/FB:@encerronaperu)

De acuerdo con el mencionado portal, se comunicaron con la Municipalidad de Miraflores para informarles sobre el problema. Como resultado, el municipio eliminó cinco de los seis links que filtraban los datos de los vecinos. Sin embargo, el portal restante es el más preocupante, ya que muestra imágenes de las fachadas, planos e información detallada de cada miraflorino afectado.

Obstrucción de fiscalización

No es la primera vez que se exponen los datos de los miraflorinos. En mayo de 2023, el mencionado el mismo portal reveló que información sensible de los vecinos quedó al descubierto en internet. Tras la publicación del caso, La Autoridad Nacional de Datos Personales inició un proceso de fiscalización a la municipalidad, pero hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción.

La entidad encargada de proteger los datos personales de los ciudadanos informó al portal de noticias que la gestión del alcalde Canales “habría obstruido el ejercicio de la función fiscalizadora”. Esto se debió a que no atendió el requerimiento de información solicitado y se negó a recibir a los fiscalizadores que se presentaron en sus instalaciones.

La Autoridad Nacional de Protección Datos Personales documento. (Foto: La Encerrona/FB:@encerronaperu)

No obstante, la Autoridad Nacional de Datos Personales determinó que la Municipalidad de Miraflores habría incumplido el deber de confidencialidad en el tratamiento de los datos personales gestionados a través de la Plataforma de Atención al Ciudadano. Además, el municipio no habría implementado las medidas de seguridad necesarias para el manejo de dichos datos en la misma plataforma.

Cabe señalar que el próximo 15 de octubre será el último día para que el alcalde Canales presente sus descargos finales entorno al caso de mayo pasado.

¿Qué es la ciberseguridad?

De acuerdo con el portal IBM, la ciberseguridad abarca un conjunto de tecnologías, prácticas y políticas diseñadas para proteger a las organizaciones y a las personas de diversas ciberamenazas, como el ransomware, el malware, las estafas de phishing y el robo de datos. Su objetivo principal es salvaguardar sistemas informáticos, aplicaciones, dispositivos, datos y activos financieros, así como mitigar el impacto de posibles ciberataques.

En el contexto empresarial, la ciberseguridad se integra como un elemento crucial dentro de la estrategia de gestión de riesgos de las organizaciones. Se prevé que, entre 2021 y 2025, el gasto global en productos y servicios de ciberseguridad supere los 1,75 billones de dólares, según Cybersecurity Ventures.

