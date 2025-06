‘Chechito’ envuelto en triángulo amoroso con anfitrionas venezolanas: “No sabía que eran amigas”

'Chechito' involucrado en triángulo amoroso | ATV

El nombre de Sergio Romero, conocido artísticamente como ‘Chechito’, ha saltado de las páginas de espectáculos a los titulares de farándula no precisamente por su éxito musical. El cumbiambero peruano se ha visto envuelto en un escándalo sentimental que enfrenta a dos modelos venezolanas y que amenaza con dejar cicatrices en una amistad que, hasta hace poco, parecía inquebrantable.

Todo salió a la luz a través del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde Yuli Lobo, anfitriona, bailarina y modelo, decidió romper su silencio. Frente a las cámaras, expuso un triángulo amoroso que involucra al cantante, a su examiga Roxy Machado y a ella misma.

“Él y yo no tuvimos una relación como tal, pero sí estuvimos saliendo. Duramos como dos meses saliendo. No funcionó de parte de él, lo volvimos a intentar, no funcionó de parte mía y lo dejamos ahí”, relató.

Según Lobo, tras ese distanciamiento, ‘Chechito’ intentó reavivar la llama. “Hace unos días me escribió y me dijo para volverlo a intentar. Yo le dije que ya no porque no es un hombre que llene mis expectativas”, afirmó. Sin embargo, el verdadero golpe llegó después. “Anoche me entero que mi querido Chechito se está comiendo a mi amiga”, lanzó indignada.

La acusación no quedó solo ahí. Yuli reveló que su examiga Roxy Machado no es ajena a este tipo de situaciones. Según su testimonio, ya habría estado involucrada con el cantante JP El Chamaco, pese a que este tenía pareja. “Ella fue la amante. Ella me lo contaba”, dijo, subrayando que la actual traición no le resultaba del todo sorprendente, pero sí dolorosa.

Para Lobo, la gravedad del asunto radica en la ruptura de los códigos de amistad. “Duele más la traición de una amiga que de un hombre. Para mí, los códigos sí existen (...) Yo quedé sorprendida, no podía creerlo porque JP y Chechito se conocen. Chechito sabía que ella era mi amiga y que era la amante de JP”, señaló.

Roxy Machado admitió su culpa

Al enterarse del nuevo vínculo entre el cumbiambero y su examiga, Yuli Lobo no tardó en encarar a Roxy Machado. En la conversación privada que luego compartió públicamente, la venezolana admitió su traición, pero con aparente indiferencia:

“No me metí en tu relación, tampoco lo busqué. Simplemente pasó. Cometí un error, disculpa, tal vez no sirva de nada, pero en el corazón no se manda. No quería que te enteraras por boca de chismosos, pero ya fue. Gracias por nada”.

Las cámaras del programa también accedieron a los mensajes que Yuli le envió directamente a ‘Chechito’. El cantante, visiblemente incómodo, respondió: “Cálmate Yuli, que tú no sabes qué pasó y no puedo decírtelo por aquí. No es porque sea tu amiga o no. Yo no sabía que ella estaba con JP, no sabía. Sé que me odias, perdón, pero hay tanto que tú no sabes. No sabía que era tu amiga”.

‘Chechito’ se defiende

Ante la creciente presión mediática, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales en un intento de aclarar su situación sentimental. “Es cierto que en el pasado salí con la señorita Yuli, pero eso ocurrió hace ya bastante tiempo”, escribió en las primeras líneas.

“Hace aproximadamente dos meses empecé a conocer a Roxy, y reconozco que cometí un error al haberle escrito a Yuli durante ese periodo. Asumo esa falta con total responsabilidad. (…) Aclaro con firmeza que nunca mantuve una relación en paralelo con ninguna de ellas”, escribió. Además, pidió no involucrar en la polémicas a la influencer Daniela Taquire, quien también había sido vinculada con él.

Finalmente, los reporteros de Magaly TV interceptaron a ‘Chechito’ para obtener sus declaraciones en persona. En sus palabras, trató de restar peso a la polémica: “No sabía que eran amigas. Simplemente me dejé llevar porque me gustó la chica, empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. Creo que no hice nada malo en hablarle, pero se puede malinterpretar".

“JP es un amigo del rubro y ya no salgo con Roxy”, aseguró, dejando entrever que su vínculo con Machado quedó en el pasado y que no existió una intención de traicionar la amistad con el también cantante JP El Chamaco. Con esta afirmación, buscó deslindarse de cualquier complicidad y cerrar el capítulo que ha puesto su vida privada en el centro del ojo mediático.

