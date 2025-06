Yahaira Plasencia no teme carta notarial por usar “Dame luz”: “Hasta mi mamá la repite todos los días”

La cantante dejó claro que no teme demandas y que la popular expresión no tiene dueño, asegurando que la usa porque le gusta y hasta su mamá la repite a diario en casa (América Hoy)

La salsera Yahaira Plasencia ha dejado claro que no se siente intimidada ni preocupada por una posible demanda en su contra por parte de Jefferson Farfán, su expareja, por el uso de la frase “Dame luz”.

La intérprete de salsa sostuvo que esta expresión no pertenece a nadie y que es tan común que incluso su propia madre la utiliza. En una entrevista con ‘América Hoy’, Plasencia reafirmó su decisión de seguir usándola en sus presentaciones y contenidos. Con ello, cerró toda posibilidad de rectificación o censura ante el revuelo mediático que ha suscitado la polémica frase.

“Es una expresión popular, no le pertenece a nadie”

La salsera afirmó que no dejará de usar la frase “Dame luz”, pues no está registrada por nadie y forma parte del lenguaje diario de millones de peruanos. (Instagram)

Al ser consultada sobre el supuesto reclamo por apropiarse de una frase que muchos identifican con su ex pareja, Plasencia minimizó la controversia. La artista recalcó que “Dame luz” es una expresión habitual en el día a día de muchas personas y que no fue registrada ni patentada por nadie. “No es una marca, no es un nombre artístico. Es una frase que se escucha en la calle, en los mercados, en cualquier casa”, explicó con naturalidad.

Durante la entrevista concedida al programa de espectáculos, la intérprete fue enfática al sostener que no tiene razones para cambiar su manera de hablar ni de comunicarse con su público. “¿Por qué tendría que dejar de usar algo que todos decimos? Es parte del lenguaje. No le pertenece a nadie”, expresó con una sonrisa, sin mencionar directamente al exfutbolista.

Yahaira: “La sigo usando porque me gusta cómo suena”

La intérprete de salsa explicó que seguirá diciendo “Dame luz” en sus conciertos porque se ha convertido en una conexión natural con sus seguidores. (América Hoy)

Plasencia reconoció que la frase “Dame luz” se ha vuelto un guiño frecuente entre sus seguidores, especialmente en redes sociales, donde la suelen repetir en comentarios o saludos. “A la gente le gusta, es pegajosa. Yo la uso porque me gusta cómo suena, no por otra cosa”, declaró.

La cantante indicó que no existe ninguna intención de enviar indirectas o reavivar polémicas del pasado, y que su decisión de seguir usando la frase se basa en la espontaneidad.

Además, dejó entrever que continuará incorporándola en sus presentaciones, ya sea como parte del diálogo con el público o como broma entre canciones. “No tengo por qué dejar de hacerlo. Si a alguien le molesta, es su problema, no el mío”, añadió con firmeza.

No teme acciones legales: “Eso no tiene sentido”

Yahaira Plasencia se mostró tranquila frente a posibles demandas, asegurando que decir “Dame luz” no constituye delito ni infringe propiedad intelectual. (América Hoy)

La cantante de “Y le dije no” fue clara al decir que no considera posible una demanda por el uso de una frase tan cotidiana. Según expresó, cualquier intento de judicializar el tema carecería de base legal y no tendría mayor recorrido.

“No estoy cometiendo ningún delito. No estoy usando un nombre artístico registrado ni apropiándome de una obra. Es solo una frase”, detalló.

Plasencia sostuvo que el derecho a la libre expresión protege el uso de palabras y frases que forman parte del habla cotidiana, sin importar quién las haya hecho populares. En ese sentido, señaló que si fuera así, “tendríamos que pedir permiso para todo lo que decimos”. Su respuesta fue acompañada de un gesto de incredulidad ante la posibilidad de que el asunto escale a una instancia judicial.

Yahaira asegura que no guarda resentimientos

La cantante pidió no alimentar conflictos, afirmando que se encuentra feliz, trabajando y sin tiempo para responder a rumores o indirectas. (Instagram)

Frente a las especulaciones sobre posibles tensiones con Jefferson Farfán, Yahaira prefirió no abundar en comentarios personales. Sin embargo, aclaró que no actúa movida por resentimientos ni deseos de incomodar. “Cada quien está en lo suyo. Yo estoy enfocada en mi música, en mis conciertos. No tengo tiempo para dramas”, respondió al ser interrogada sobre el vínculo actual con su expareja.

La artista también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles no alimentar conflictos innecesarios. “Yo estoy tranquila. Estoy trabajando, estoy feliz. Lo que digan por ahí no me afecta”, concluyó.