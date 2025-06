Jefferson Farfán le dijo a Darinka Ramírez que no tenía dinero para su hija: “Todo lo había invertido en el mall”

Darinka Ramírez sobre Jefferson Farfán: “Decía que no tenía plata, que todo estaba invertido en el mall”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de El Valor de la Verdad emitida este domingo 1 de junio, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, brindó un testimonio cargado de emociones, revelaciones y cuestionamientos sobre la responsabilidad económica del exfutbolista con su pequeña.

Sentada frente a Beto Ortiz, respondió con claridad a cada una de las preguntas del programa, dejando en evidencia una convivencia marcada por promesas incumplidas y una aparente falta de voluntad por parte del exseleccionado nacional para asumir plenamente los compromisos económicos con su hija.

Uno de los momentos más reveladores de la noche fue cuando la joven contó que Farfán le repetía constantemente, que no tenía dinero disponible. “Me decía que no tenía plata, que todo el dinero estaba invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años”, afirmó Darinka, visiblemente incómoda por tener que justificar frente a cámaras por qué no contaba con ciertas condiciones básicas para su hija.

La frase “no tengo plata” se convirtió en una constante durante la convivencia y posterior relación como padres separados, aunque la joven dejó entrever que se trataba de una excusa disfrazada de estrategia financiera.

Sobre el departamento

La influencer explicó que, cuando le mencionaba la necesidad de un departamento para vivir con su hija, la respuesta del exfutbolista siempre era la misma: que el dinero estaba comprometido en inversiones a largo plazo.

Según ella, él se escudaba en esa situación para no asumir el costo de comprar una vivienda para la menor. “Decía que no tenía dinero, que ya todo estaba invertido, y que lo recuperaría en tres años aproximadamente. Pero con lo que ha mostrado públicamente, es difícil creer que no tenga”, expresó.

Recibió 9 mil de manutención

Durante la entrevista, también se abordó el tema de la pensión mensual que recibe. Darinka detalló que Farfán le entrega 9.000 soles mensuales, pero ese monto no llega íntegramente a sus manos.

Según explicó, 3.700 soles son destinados directamente al alquiler del departamento, que se pagan a la propietaria; 1.500 soles son para la nana que cuida a la pequeña; y lo restante lo usa exclusivamente para los gastos de su hija, como ropa, alimentación, salidas, salud y transporte.

Darinka Ramírez le creyó a Jefferson Farfán

En otro momento de la conversación, Beto Ortiz le preguntó cómo se sentía cuando Farfán le decía que no tenía dinero. Darinka confesó que inicialmente le creyó, pensando que realmente su capital estaba comprometido en inversiones.

“Yo no sé cuánto tiene en total, pero si él me decía que no tenía, por algo será. Igual me dijo que este año, máximo en julio, iba a comprar el departamento”, relató, aunque con cierto escepticismo. Al ser consultada sobre si seguía esperando que esa promesa se concrete, fue clara: “Yo ya no le creo nada, pero espero que lo haga. Igual estoy juntando mi platita para darle la comodidad a mi hija. Si él no cubre, yo lo haré”.

Darinka también señaló que no cuenta con un automóvil propio y que se moviliza con su hija exclusivamente en taxis, lo que representa un gasto considerable. Al ser consultada sobre si Farfán le ofreció alguna vez comprarle un vehículo para facilitar su movilidad y la seguridad de la menor, la respuesta fue contundente: “No, nunca me lo ofreció”.

Antes de finalizar la emisión, la joven reiteró que su intención no es reprochar lo que Farfán le brinda a sus otros hijos, sino remarcar que, si tiene la posibilidad económica, también debería asegurar el bienestar de su hija menor. “Lo que da a los demás está bien, pero que no deje de lado a la bebé. Que sea justo”, concluyó.

